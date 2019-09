Das Kinderfest nach den Schulferien hat Tradition in Germering. Am kommenden Samstag bietet die Stadt samt Vereinen beim "21. Großen Germeringer Kinderfest" auf dem Therese-Giehse Platz vor der Stadthalle wieder alles auf, was es in diesem Bereich in der Stadt an Angebot gibt. Von 14 Uhr an wird ein "buntes und abwechslungsreiches Programm für Kinder und deren Familien", wie die Stadt prophezeit, auf die Beine gestellt. Der beliebte "Bewegungsdschungel" wird wieder da sein und natürlich die Hüpfburg. Der Abenteuerspielplatz in Neugermering steuert das Spielmobil bei. Rikscha fahren steht auf dem Programm und Schminken und Zöpfe flechten für Mädchen. Dazu gibt es Musik -und Tanzvorführungen

. "Bastel- und Kreativaktionen" werden vom Veranstalter auch versprochen. Im Forum der Stadthalle findet schon von zehn Uhr morgens an gleichzeitig der "Lions Markt" statt. Der Lions-Club bietet Bücher, Kleidung, Trödel und eine große Tombola auf. Der Erlös des Lions-Marktes kommt sozialen Zwecken zugute. Der Germeringer Lions-Club unterstützt seit 1989 mit den Erlösen diverser Veranstaltungen soziale Einrichtungen und arme Menschen in Germering und anderswo. So gab es 1993 Geld für das Mutterhaus Don Bosco zur Unterstützung des Altenheims in Germering und ein Jahr später einen Zuschuss zur Anschaffung von Haus-Notruf-Geräten für den Germeringer Sozialdienst. Später wurde der "Garten der Begegnung" beim heutigen Seniorenheim Curanum finanziell unterstützt, genauso wie ein Therapiezentrum für körperbehinderte Kinder in Rumänien. Das "Sozimobil", ein Fahrzeug für den Germeringer Sozialdienst, wurde angeschafft. Das Mehrgenerationenhaus bekam eine Küche und die Erdbebenopfer auf Sumatra wurden unterstützt sowie "Germeringer Familien in Not". Weltweit hat Lions International über 1,3 Millionen Mitglieder, organisiert in rund 46 000 Clubs. Aus früheren Männer-Bünden sind besonders in Deutschland gemischte Clubs geworden. Zurzeit gibt es hierzulande 51 000 Lions-Mitglieder. Jeder Distrikt oder Club wird von einem "Governor" geleitet, dessen Amtszeit ein Jahr dauert. So hat es in Germering kürzlich auch wieder einen Wechsel gegeben. Barbara Haas ist zur neuen Präsidentin des Germeringer Lions-Clubs gewählt worden.

Kinderfest und Lions-Markt in Germering, Stadthallenplatz und Forum der Stadthalle, Samstag, 14. September, Beginn 10 Uhr, Eintritt frei.