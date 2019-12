"Die kuriosesten Vorfälle spielen nicht immer im Film, sondern ereignen sich oft auch im wirklichen Leben", beschreibt die Germeringer Polizei einen durchaus dreisten Diebstahl mit erfolgloser Verfolgung und schließlich Festnahme, die der Zufall begünstigte. Den Anfang nahm das missglückte Gaunerstück am Montagnachmittag in einer Germeringer Buchhandlung. Dort hielt sich gegen 16.45 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Berlin im Verkaufsraum auf, dessen Blick in der Folge nach eigener Aussage "rein zufällig" an einer im Büro abgestellten Tasche haften blieb. In dieser befanden sich laut Polizei ebenfalls "ganz zufällig" auch die Tageseinnahmen des Geschäfts.

In der Annahme, die Gelegenheit sei günstig, ging der dreiste polizeibekannte Mann einfach in das Büro und nahm die Geldscheine in Höhe von rund 7500 Euro blitzschnell aus der besagten Tasche heraus. Anschließend stopfte er die Scheine allesamt in eine mitgebrachte Mütze, die er wiederum in seiner Hose verschwinden ließ, während er im Vollsprint die Flucht aus dem Geschäft ergriff. Obwohl mehrere Passanten sofort die Verfolgung des Diebes aufnahmen, konnte ihm nach Schilderung der Polizei keiner dauerhaft folgen, so dass er zunächst unbehelligt das Weite suchen konnte. Aber das Glück war ihm nicht lange hold, denn auf seiner Flucht hatte er dummerweise seinen Ausweis verloren. Da der Wiedererkennungswert auf dem Foto des verlorenen Dokuments sehr hoch war, stand die Identität des zunächst unbekannten Täters sehr schnell fest.

Die Recherchen ergaben zudem, dass der eigentlich in Berlin wohnhafte Mann in Gilching über einen Nebenwohnsitz verfügt. Dort erwarteten Germeringer Zivilbeamte den geflüchteten Dieb vor seiner Wohnung. Der heimkehrende Täter agierte jedoch äußerst vorsichtig, er roch den Braten und ergriff erneut die Flucht. Dieses Mal jedoch konnte er von den "spurtstarken" Zivilbeamten eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten neben der vollständigen Tatbeute auch noch einige Gramm Marihuana aufgefunden werden, was dem Mann noch eine entsprechende Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz bescherte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Germeringer Inspektion wieder entlassen.