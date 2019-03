5. März 2019, 21:40 Uhr Germering Arme und Beine in Bewegung

Gut 400 Menschen feiern vor der Germeringer Stadthalle

Von Karl-Wilhelm Götte, Germering

Mit Spannung wird beim Faschingstreiben am Dienstag vor der Germeringer Stadthalle, wie immer organisiert vom Faschingsverein Fun Unlimited, die Rathausschlüsselrückgabe durch das Prinzenpaar an den Germeringer Oberbürgermeister Andreas Haas erwartet. Doch bis es so weit ist, ist es bei kühl-windigem Wetter immer wieder notwendig, sich warm zu hüpfen. Das Moderatorenduo, "Superman" Nico Reis und "Tiger" Florian Bader streut nach einer Polonaise wieder Bewegung von Armen und Beinen ein. Viele unter den 400 Besuchern machen dann auch beim Faschingssong "Das rote Pferd" die typischen Arm- und Körperbewegungen.

Zuvor hat die große Garde von Fun Unlimited unter dem Applaus der Zuschauer nochmals ihr Programm "Night and Day" auf der dafür etwas zu klein geratenen Bühne gezeigt. Hinter der Bühne sind sich die Akteure in die Arme gefallen und Tränen sind nach 114 Tagen Fasching reichlich geflossen. "Wir sind auch traurig gewesen, dass jetzt alles zu Ende ist", erzählt Fun Unlimited-Sprecherin und Tänzerin Bettina Partosch. "Wir haben uns fast jeden Tag gesehen. Jetzt beginnt wieder der Alltag." Die fröstelnden Temperaturen hat die nur leicht bekleidete Garde beeindruckend weggesteckt. "Das sind wir seit vielen Jahren gewöhnt", meint Partosch, "wir treten auch bei null Grad auf".

Das kühle Wetter hat sich auch auf die nicht allzu große Verkleidungsdichte der erwachsenen Germeringer ausgewirkt. Heraus sticht aber ein wirklich voluminöser "Obelix". Perfekt gekleidet und mit den typischen roten Zöpfen ausgestattet, trinkt er gerade ein Bier. "Meine Schwiegermama hat es noch nähen müssen", berichtet Jochen Pirnat, der stolze Obelix.

An der Bühne postieren sich inzwischen OB Haas und das Germeringer Prinzenpaar Nico II. und Julia I. Auch das Kinderprinzenpaar Sebastian I. und Vanessa I. macht sich für den letzten Auftritt fertig. "Wir sind mega froh, dass alles so gelaufen ist", sagt Nico Wenzel, der seine Prinzessin Julia Kuhn gleich auf die Bühne führen wird. Er erinnert an die Zitterpartie vor dem Galaball mit Inthronisation, als man Anfang Januar kurzfristig mit der Veranstaltung von der Turnhalle der Kirchenschule in die Stadthalle umziehen musste. Vor dem Prinzenpaar und dem OB zeigen sich Patricia Simml als Königin der Nacht in Schwarz und Sabrina Preidel als Sonnenkönigin in Weiß den Germeringer Narren. Dann zückt Nico II. den Rathausschlüssel und überreicht ihn Haas. Der Rathauschef präsentiert sich mit schwarzem Zylinder, weißem Hemd, schwarzer Hose und Glitzerjacke, dazu geschminkt. "Das passt zum Motto Night and Day", so Haas. Begleitet von der Garde, wird zum Lied "Let the Sunshine in" Samba getanzt. Der OB hatte am Rosenmontag Fun Unlimited im Rathaus bewirtet und sich für ihr Engagement bedankt.