Zu einem Vortrag mit dem Titel "Germering auf der Münchner Schotterebene und am Rande der Altmoränen - ein geologischer Streifzug" lädt der Förderverein Stadtmuseum Germering am Freitag, 15. November, 19 Uhr ins Museum am Rathaus ein. Referent ist der Amateurgeologe Herbert Klebl. In den Mittelpunkt stellt er die geologischen und geomorphologischen Besonderheiten des Bereichs Germering - Münchener Schotterebene mit den Alt- und Jungmoränen, die im wesentlichen auf die Eiszeiten zurückzuführen sind. Der Eintritt ist frei.