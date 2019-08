12. August 2019, 22:06 Uhr Germering Ambulante Krankenpflege als wichtigste Einnahmequelle

Sozialdienst legt der Mitgliederversammlung Bericht für das vergangene Jahr vor, in dem knapp 2,7 Millionen Euro ausgegeben worden sind

Von Karl-Wilhelm Götte, Germering

Der Germeringer Sozialdienst gehört zu den eindrucksvollsten Einrichtungen seiner Art in Bayern. 52 Jahre besteht der Sozialdienst und war seinerzeit einer der ersten in Bayern. Vor einigen Jahren strukturierte sich der Sozialdienst um, geleitet wird er nun von einem Vorstand und einem Aufsichtsrat. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins präsentierte Georg Sedlmeier, einer der beiden Vorstandsmitglieder, eine "schwarze Null" und zeigte sich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden: "Mehr kann man nicht verlangen." Damit zeigt der Sozialdienst finanzielle Kontinuität, denn auch schon im vergangenen Jahr deckten die Einnahmen die Ausgaben. Mittlerweile sind die Einnahmen und Ausgaben der sozialen Einrichtung auf jeweils 2,67 Millionen Euro angewachsen. Doch nach wie vor ist der Sozialdienst auf Zuschüsse - vor allem von der Stadt Germering - angewiesen. Fast 89 000 Euro machen die Zuschüsse aus.

34 Ressorts gehören mittlerweile zum Germeringer Sozialdienst. Größer Bereich ist nach wie vor die ambulante Krankenpflege, die vom Vorstandsmitglied Ingrid Neubauer geleitet wird. Etwa 40 Prozent der Erlöse stammen aus diesem Sektor. Nach wie vor kämpft die Krankenpflege mit Mitarbeiter- und Fachkräftemangel. Zeitweise musste sie eine Warteliste für Patienten führen. Andere große Bereiche des Sozialdienstes sind Essen auf Rädern, die Tagespflege und das Schulessen in der Kerschensteinerschule. "Der Umzug von Essen auf Rädern in größere Räume verhinderte einen Aufnahmestopp", sagte Georg Sedlmeier. Insgesamt beschäftigt die Einrichtung etwa 380 haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter.

Sedlmeier berichtete auch von Internet-Kriminalität, die den Sozialdienst erreicht habe. So habe jemand ein Paypal-Konto für den Sozialdienst eingerichtet, aktiviert und einen Betrag abgebucht. Die Buchhaltung im Hause habe jedoch sofort reagiert und das Geld zurückgeholt. Auch die Abbuchung einer fremden Firma in Höhe von 512 Euro vom offiziellen Sozialdienst-Konto wurde sofort bemerkt. "Da habe sich ein Dritter etwas liefern lassen und unser Konto angegeben", erklärte Sedlmeier den erstaunten Mitgliedern. Die Versammlung wählte den SPD-Stadtrat und Dritten Bürgermeister Helmut Ankenbrand einstimmig als weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat. Den führt Hans-Joachim Lutz, der in Murnau wohnt. Sein Stellvertreter Stephan Haas dankte dem Vorstand für seine Arbeit. Weitere Aufsichtsratsmitglieder sind: Karin Sepp, Hans-Jürgen Gulder und Walter Müller. Die Mitgliederversammlung ernannte die langjährige ehemalige Geschäftsführerin Sonja Thiele einhellig zum Ehrenmitglied.

Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) würdigte vor allem die "erstaunliche Breite" der Arbeit des "Unternehmens Sozialdienst". Dazu gehört auch der "Kinderpark", den Rosemarie Deimel jetzt 30 Jahre lang leitet. Der Kinderpark ist ein Tipp für Eltern mit Kindern im Krippenalter. Dort werden von Montag bis Freitag Kleinkinder ab eineinhalb Jahren von acht bis 13 Uhr gegen eine Gebühr von zehn Euro betreut. Dass Armut auch in Germering eine beachtliche Rolle spielt, zeigt das Beispiel der Germeringer Tafel, die ebenfalls vom Sozialdienst getragen wird. Mittlerweile werden von der Tafel 506 Erwachsene und 337 Kinder versorgt. Die Tafel gehört mit dem Familienstützpunkt, Betreuten Wohnen und der Tagespflege zu den Bereichen, "die mit Verlust laufen", sagte Sedlmeier. Der ehemalige CSU-Stadtrat wollte nichts mehr von einem "reichen Deutschland" wissen. "Die Gesellschaft driftet auseinander", bekräftigte Sedlmeier in seinem Bericht.