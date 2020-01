Zwei Berufsschüler aus München sind am Mittwoch wegen teurer Parfums mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Nach Mitteilung der Polizei wollten sie um etwa 17 Uhr hochwertige Herrendüfte aus einer Parfümerie in der Otto-Wagner-Straße in Germering mitnehmen, ohne sie zu bezahlen. Die beiden 18-Jährigen, welche die Berufsschule in Fürstenfeldbruck besuchen, hatten jedoch nicht mit der Diebstahlsicherung am Eingang des Geschäftes gerechnet, die Alarm auslöste, als die beiden jungen Männer den Laden verlassen wollten. Einer von beiden ließ sich laut Germeringer Polizei von dem Alarm wenig beeindrucken und sprintete auf der Otto-Wagner-Straße in nördliche Richtung davon.

Der zweite Berufsschüler blieb jedoch aufgrund des Alarms stehen und wagte es nicht, die Parfümerie zu verlassen. Während die Fahndung nach dem flüchtenden Dieb zunächst nicht erfolgreich war, zeigte sich der andere Jugendliche nach dem Eintreffen der Germeringer Polizei geständig. Er gab zu, zwei Parfums der Marken Yves Saint Laurent und Armani in seine Jacke gesteckt zu haben, während sein flüchtiger Freund ein Herrenparfum von Dior gestohlen hatte. Der Wert der Beute beläuft sich insgesamt auf fast 300 Euro. Der erwischte Ladendieb durfte erst nach seiner Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung die Heimfahrt nach München antreten, während seinem Komplizen dieses Procedere in München noch bevorsteht.