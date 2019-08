6. August 2019, 22:10 Uhr Germering 80 Kinder noch ohne Betreuungsplatz

Die Zahl der Buben und Mädchen, für die es von September an noch keinen Platz in einer Krippe oder einem Kindergarten in Germering gibt, hat im Vergleich zum Mai abgenommen. Dennoch ist Martin Rattenberger, Leiter des Sozialamts der Stadt, nicht zufrieden mit der Situation. Für mindestens 55 Kinder braucht er noch Plätze in Kindergärten, für 35 noch in Krippen. Zudem gibt es noch knapp weitere 70 Kinder, deren Eltern einen Kitaplatz suchen, obwohl ein Anspruch noch fehlt. Hauptgrund für die fehlenden Plätze ist der Mangel an Personal. Doch es tut sich laut Rattenberger etwas. Momentan liefen Bewerbungsgespräche, teilte er im Sozial- und Jugendausschuss mit. Der Sozialamtsleiter führt Gespräche mit den verschiedenen Trägern. Auch Einstellungen hat es bereits gegeben, sagte er. Ob dies reicht, die Nachfrage abzudecken, konnte er nicht sagen. Er hoffe, dass bis Jahresende jedes Kind, das einen Anspruch habe, auch einen Platz bekomme. Die Stadträte will er laufend über die Entwicklung unterrichten. In der Diskussion sagte SPD-Stadträtin Eike Höppner, Germering müsse wohl wie der Nachbar München, Erziehern finanzielle Zulagen gewähren, um eine Anstellung in der Stadt attraktiver zu machen. Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) kündigte an, die Verwaltung werde nach der Sommerpause ein Konzept vorlegen.