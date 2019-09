Eine "Faire Woche" findet von Freitag, 13. September, an in Puchheim statt. Die Aktion endet am Freitag, 27. September, unter anderem mit einem "Coffee-Fairday", den die Stadt von acht bis zwölf Uhr im Eingangsbereich des Rathauses veranstaltet - mit Informationen und Verkostung. Puchheim ist seit fünf Jahren Fairtrade-Stadt und wirbt dafür, diesen Handel zu unterstützen. Alle Puchheimer sind daher aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und den fairen Handel sichtbar und erlebbar zu machen, wünscht sich die Stadt und nennt als Beispiele einen entsprechenden Blumenstrauß oder ein Frühstück. Weitere Aktionsvorschläge sind zu finden unter www.faire-woche.de/mitmachen/aktionsdatenbank/ oder unter www.fairtrade-schools.de/ideenpool/aktionen/. Das Umweltamt der Stadt Puchheim freut sich auf eine große Beteiligung und bittet um kurze Mitteilung zu den geplanten Aktionen unter Telefon 089/80098-158 oder per E-Mail an umwelt@puchheim.de.

Mitmachen kann man auch bei der längsten Kaffeetafel der Welt. Bei der Aktion "#MachKaffeeFair" kann man noch bis zum 1. Oktober Freunde und Kollegen zu einer fairen Kaffeetafel einladen. Kaffee sei durch Dumpingpreise und die Folgen des Klimawandels bedroht, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Viele der Produzierenden lebten in Armut und verließen ihre Felder, obwohl Kaffee zu den wertvollsten Rohstoffen gehöre. Mit einer Beteiligung an der Aktion könnten die Puchheimer ein Zeichen für fair gehandelten Kaffee setzen. Unter www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-aktionen/coffee-fairday.html kann man sich eintragen und so Teil der längsten Kaffeetafel der Welt werden. Mit jährlich mehr als 2500 Veranstaltungen handelt es sich um die größte Aktionswoche zum Fairen Handel in Deutschland.