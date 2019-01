16. Januar 2019, 15:52 Uhr Gerangel bei Festnahme Fahrgast außer Rand und Band

Germeringer prellt Taxifahrer und geht auf Polizisten los

Zuerst ließ sich der Germeringer am Morgen gegen sechs Uhr zusammen mit einem Kumpel von einem Café in München mit dem Taxi nach Haus chauffieren, dann wollten die beiden den Fahrpreis von 72 Euro nicht bezahlen. Sie stiegen aus und verschwanden. Einer der beiden sei nach kurzer Zeit umgekehrt und habe ihn mit einer Bierflasche bedroht, berichtete der Taxifahrer. Er verständigte die Polizei, die nach kurzer Zeit eintraf und die beiden Betrüger zunächst vergeblich suchte. Bis plötzlich auf dem Balkon eines vierstöckigen Wohnhauses ein Mann erschien und die Beamten sofort lautstark beleidigte. Der Taxifahrer identifizierte den Mann gleich als einen der beiden Schwarzfahrer. Die Polizisten überwältigten den 29-Jährigen, der ihnen schon im Treppenhaus entgegenkam, nach einem kurzen Gerangel und nahmen ihn fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana und Kokain auf dem Wohnzimmertisch liegen. Er wurde auf die Polizeiwache mitgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach der Aufnahme von zwei Anzeigen wegen Leistungserschleichung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durfte der polizeibekannte Germeringer wieder nach Hause gehen.