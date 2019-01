13. Januar 2019, 21:43 Uhr Geldstrafe Über den Fuß gefahren

Schlossergehilfe verletzt Sicherheitsmann und muss sich vor Gericht verantworten

Der Angeklagte ist Schlossergehilfe hat eine stattliche Statur und fackelt offenbar nicht lange, wenn ihm etwas im Weg steht. Bei der Auto-Motorschau Fürstenfeldbruck im Mai 2017 wollte der 55-Jährige mit einem Kleintransporter auf das Ausstellungsgelände zu einem Stand fahren. Eine Berechtigung dafür hatte er nicht. Deshalb bat ihn ein Sicherheitsmann an der Einfahrt an der Augsburger Straße eine Kaution in Höhe von 20 Euro zu hinterlegen. Der Mann weigerte sich, fuhr an und überrollte den rechten Fuß des Sicherheitsmannes. Das Opfer, ein 20-Jähriger aus Emmering, erlitt eine Quetschung am Fußrist, die folgenlos verheilte. Wohl auch deshalb, weil er Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen anhatte.

Vor dem Landgericht München II behauptete der Schlossergehilfe, er sei dem Sicherheitsmann nicht absichtlich über den Fuß gefahren. Vielmehr habe der seinen Fuß unter sein Auto gestellt. In erster Instanz hatte das Amtsgericht den 55-Jährigen wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung unter anderem zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen á 30 Euro verurteilt. Gegen diese Entscheidung legte der Schlossergehilfe jedoch Berufung ein. Ebenso die Staatsanwaltschaft, mit dem Ziel, dass der Angeklagte zu einer härteren Strafe verurteilt wird.

Obwohl der Sicherheitsmann geschrien hatte, als der Kleintransporter über seinen Fuß rollte, fuhr der Angeklagte weiter, als sei nichts geschehen. Bei seiner Vernehmung beteuerte er, er habe sich an jenem Tag nachträglich bei dem Sicherheitsmann entschuldigen wollen. Doch dies bestritt der 20-Jährige: Der Angeklagte sei zwar später noch zu ihm gekommen. Entschuldigt habe er sich aber nicht. Stattdessen habe er ihm vorgeworfen, seinen Fuß "mit Absicht" unter das Auto gestellt zu haben. Alles sei so schnell gegangen, dass er es gar nicht mehr geschafft habe, seinen Fuß wegzuziehen, berichtete der Sicherheitsmann dagegen. Das linke Vorderrad des Kleintransporters sei komplett auf seinem rechten Fuß gestanden. Dies hatte nicht einmal der Schlossereigehilfe bestritten. Er erinnerte sich, dass er beim Anrollen "einen Buckel bemerkt" habe.

Ein Sachverständiger, den das Gericht geladen hatte, kam zu dem Ergebnis, dass die Angaben des Sicherheitsmannes dazu, wie er sich bewegt habe, als der Transporter anfuhr, plausibler seien. Wenn sich der 20-Jährige abgewandt habe, könne er allein schon aufgrund der Form des Fahrzeugs seinen Fuß nicht unter den Kleintransporter gestellt haben. Die Vorsitzende Richterin empfahl dem Schlossereigehilfen deshalb seine Berufung zurückzunehmen. "Mir bleibt ja nichts", kommentierte der diesen Rat ziemlich kleinlaut. Auch die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin ihre Berufung zurück.