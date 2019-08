8. August 2019, 22:02 Uhr Gehfreudige Politiker Wandern mit der CSU

Bundestagsabgeordnete lädt zu Ausflug nach Andechs ein

Einen Tag Auszeit genießen, im geselligen Beisammensein in der bayerischen Landschaft wandern und sich in lockerer Atmosphäre während der Sommerpause austauschen und diskutieren. Gemeinsam mit dem stellvertretenden CSU-Generalsekretär Florian Hahn lädt die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler wanderbegeisterte Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau zur Wanderung ein. Die Wanderung findet zusammen mit weiteren Spitzenvertretern aus der Politik statt. daran teil. Die Wanderung auf "Bayerns heiligen Berg" zum Kloster Andechs findet statt am Dienstag, 20. August. Der Aufstieg dauert etwa eine Stunde. Da der Weg gut ausgebaut ist, ist er auch bei schlechtem Wetter begehbar. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr am Parkplatz des S-Bahnhofes Herrsching, Neuhauserweg 21 in 82211 Herrsching. Wer möchte, kann dem Treffpunkt eine Bootsfahrt auf dem Ammersee vorschalten. Folgende Abfahrtsmöglichkeiten gibt es: 8.15 Uhr Stegen; 8.31 Uhr Schondorf; 8.45 Uhr Breitbrunn; 9 Uhr Utting; 9.25 Uhr Herrsching. Im Kloster Andechs werden die Wanderer auf der Alten Bierterrasse des Bräustüberls begrüßt. Im Anschluss kann man sich im See erfrischen oder den Rückweg antreten. Vorgesehenes Ende ist etwa 14 Uhr. Damit die Wirtsleute planen können, wird um Anmeldung bis zum Freitag, 16. August, unter Telefon 08141/16305 oder katrin.staffler.wk@bundestag.de gebeten.