10. August 2018, 22:04 Uhr Gastronomie Brotzeit unter Bäumen

Der Sommer ist am schönsten, wenn ein Biergarten in der Nähe ist und gerade geöffnet hat

Von Erich C. Setzwein

Im Sommer lassen sich die Menschen in zwei Gastro-Gruppen einteilen. In der einen sind die, die sich nach getaner Arbeit an einen Tisch im Freien setzen und sich bedienen lassen. Gäste, die der Wirt gerne sieht, weil sie bestellen, was auf der Karte steht, und der Umsatz steigt, je wärmer der Abend und je angenehmer das Ambiente ist. Und dann gibt es die zweite Gruppe, der diejenigen angehören, die sich im Biergarten treffen und außer dem Bier selbst etwas mitbringen. Doch wohin mit dem Korb voller feiner Sachen? Einfach das nächste Gasthaus per Navi-App ansteuern in der Hoffnung, dass es einen Wirtsgarten haben möge? Beides ist möglich im Landkreis, die Vielfalt groß und die Auswahl schwer. Ohne Drang zur Vollständigkeit ist die SZ quasi der Nase nach an Orte im Landkreis Fürstenfeldbruck gefahren, an denen entweder die eine oder die andere oben erwähnte Gruppe zu finden ist - oder eben alle Biergartengenießer auf einem Fleck.

Der Stadt-Biergarten im Brucker Zentrum. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Die Tour beginnt mitten in der Brucker Innenstadt, an der Hauptstraße im Hof des ehemaligen Jung-Bräu. Dort betreibt der Wirt vom "Unterhaus", Patrick Gessner, einen Biergarten, der bei schönem Wetter in den Sommermonaten geöffnet ist und das bietet, was ein "Stadt-Biergarten", wie er ihn nennt, eben hergibt. In lockerer Atmosphäre unter Kastanien - dem Baum, mit dem die Sommerkeller früher bepflanzt wurden - lässt sich die Mass ebenso genießen wie ein gut gekühltes Glas Weißwein.

Stadt-Biergarten, Hauptstraße 25, Fürstenfeldbruck, geöffnet von Mai bis September täglich bei schönem Wetter von 17 bis 23 Uhr, Telefon 08141/150 03 44; Bier: Paulaner

Stimmungsvolle Abende lassen sich im Biergarten vom Brauhaus Bruck erleben. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Den berühmten Steinwurf entfernt liegt das Brauhaus Bruck, das in diesem Jahr renoviert wurde und in dem die von den Volksfesten im Landkreis bekannte Wirtin Nadine Mörz sesshaft geworden ist. Am Eingang Marthabräustraße - gegenüber dem Volksfestplatz mit großem Parkplatz - geht es in den großen Biergarten mit Kastanien und Kinderspielplatz und einer Selbstbedienungstheke. Selbverständlich können Besucher auch nur ein Getränk kaufen, aber die eigene Brotzeit mitzubringen, ist angesichts des kulinarischen Angebots nicht nötig.

Brauhaus Bruck, Augsburger Straße 41, Fürstenfeldbruck, geöffnet werktags von 14 Uhr an, an Wochenenden und Feiertagen von 11 Uhr an; Telefon 08141/53 99 41 0, eigene Brotzeit erlaubt, Bier: Kaltenberg

Unmittelbar an der Amper liegt der Gasthof Grätz in Emmering. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Auf mindestens zwei Wegen ist der Biergarten vom Landhotel und Gasthof Grätz in Emmering zu erreichen. Auf der Straße zu Fuß, mit Fahrrad, Bus oder Auto - oder schwimmend oder per Boot auf der Amper. Denn bei der Traditionswirtschaft im Herzen der kleinen Gemeinde ist man auf Gäste, die vom Fluss kommen eingestellt. Der Wirtsgarten, 1996 gebaut, erstreckt sich über vier Terrassen, und von jeder ist die Amper zu sehen. Wie bei der seit 1874 bestehenden Gastronomie nicht anders zu erwarten, gibt es auch draußen gepflegte Gastlichkeit.

Landhotel und Gasthof Grätz, Hauptstraße 13, Emmering, geöffnet Montag, Donnerstag, Freitag von 17 Uhr an, Samstag, Sonntag und Feiertage von 12 Uhr an, Ruhetage: Dienstag und Mittwoch, Telefon 08141/432 73, Bier: Paulaner

Treffpunkt für Familien: Räuber-Kneißl-Biergarten in Maisach. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Wer es nicht weiß, würde von der Straße aus nie vermuten, dass das Bräustüberl der Brauerei Maisach einen Biergarten hat. Angelehnt an das Brauereigebäude ist es im Räuber-Kneißl-Garten vergleichsweise ruhig. Ein Biergarten, der auf einen durstigen Radler ebenso eingerichtet ist wie auf die Familie, deren Kinder auf dem Spielplatz spielen können, während die Eltern an der Selbstbedienungstheke Deftiges bestellen. Für 350 Gäste hat Bräustüberl-Wirt Harry Faul im Biergarten Platz, und sollte jemand warten müssen, dann mit einer "Maisacher Perle" in der Hand.

Bräustüberl Maisach, Hauptstraße 24, Maisach, geöffnet Montag bis Freitag von 16 Uhr an, Samstag und Sonntag von elf Uhr an, Telefon 081441/4194210, eigene Brotzeit erlaubt, Bier: Maisacher

Schattenplätze beim Bliasmeister in Unterschweinbach. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Wer eine Ausbildung zum Bliasmeister machen will, der muss in den Egenhofener Ortsteil Unterschweinbach fahren Nur dort kann er sich erklären lassen, welche Karriere einem offen steht, wenn man "blias ist. Eine Wortschöpfung von ein paar Freunden und dem Wirt, mit der der alte Gasthof Postmeister seine Unverwechselbarkeit bekam. 180 Sitzplätze stehen zur Verfügung, für die Kinder ist ein Spielbereich aufgebaut, und derzeit, meint Wirt Michael Spannruft, sehe es so aus, als würden schon bald die Kastanien von den Bäumen fallen.

Bliasmeister, Hauptstraße 24, Egenhofen-Unterschweinbach, geöffnet Montag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertage 11 bis 22 Uhr, Dienstag Ruhetag. Telefon 08145/92 88 677; Bier: Kaltenberg

Landluft und ein Bär im Flur: der Biergarten vom Gasthaus Frietinger. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Schmuck liegt er in Luttenwangs Mitte, der Gasthof Frietinger, dessen Biergarten an die Römer-, Haspel- und Angerstraße grenzt. Schatten spenden eine mächtige Linde und ein großer Sonnenschirm den etwa 60 Plätzen. Für draußen hat Wirt Johann Frietinger eine kleinere Brotzeitkarte, aus der der Gast wählen kann. Und wer vom Garten in die Wirtschaft hinein geht, muss sich nicht fragen, ob er zu viel getrunken hat: Im Flur steht tatsächlich ein echter, ausgestopfter Bär.

Gasthof Frietinger, Haspelstraße 2, Adelshofen-Luttenwang, geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 24 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetage, Telefon 08202/8246; Bier: Maisacher, Franziskaner

Die Cantina y Bar hat Terrasse und Garten. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Wer ein richtiger "Mexikaner" sein will, für den sind alle Gäste Freunde und deshalb ist das "Du" selbverständlich. In der im Mai von dem Puchheimer Andreas Roth wiedereröffneten "Cantina in Olching, die jetzt Cantina y Bar heißt, ist die Stimmung locker, die Gäste sind jung und jeder kommt mit jedem sofort ins Gespräch. Aus der Küche kommt ein feiner Schweinsbraten in Form von Pulled Pork, es gibt auch Couscous-Salat, einen Garnelenspieß oder den Rustikalburger mit Grillgemüse und Schafskäse. Freilich werden auch Tex-Mex-Liebhaber nicht enttäuscht.

Cantina y Bar, Hauptstraße 72, Olching, Wirtsgarten geöffnet täglich von 17 bis 23 Uhr, Telefon 08142/5043133; Bier: Hacker Pschorr, Paulaner, Desperados.