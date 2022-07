Was im Garten gegossen werden sollte

Interview von Peter Bierl

In den Gärten droht angesichts der Hitzewelle alles zu vertrocknen. Was man noch gießen darf, das erläutert Sebastian Storch im SZ-Interview. Um Wasser zu sparen, mahnt der Fürstenfeldbrucker Kreisfachberater für Gartenkultur und Landschaftspflege gewissermaßen eine gnadenlose Selektion an.