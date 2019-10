Um insgesamt 75 000 Euro hat ein 78 Jahre alter, bis dato völlig unbescholtener Mann aus dem westlichen Landkreis seine Krankenkasse betrogen. Der ehemalige Handelsvertreter hatte jedoch Glück, als er nun auf der Anklagebank des Amtsgerichts saß. Denn ein Großteil des Schadens fällt unter die Verjährungsfrist. Deshalb war er "nur" angeklagt, sich zu Unrecht rund 12 000 Euroverschafft zu haben. Der Großteil war zustande gekommen, da er trotz Rente Krankentagegeld bezogen hatte, der Rest wegen Rezeptbetrug. Ein Schöffengericht am Amtsgericht in Fürstenfeldbruck verhängte nun eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Darüber hinaus muss der Verurteilte den Schaden wiedergutmachen - in monatlichen Raten zu je 150 Euro.

Zum 1. November 2005 ist der Angeklagte in Rente gegangen. Seiner Krankenkasse verschwieg er das jedoch, wie ihm nun die Staatsanwältin im Gerichtssaal vorhielt. Dadurch erreichte er, dass ihm 9384 Euro - der verjährte Schaden tauchte in der Anklage nicht auf - Krankengeld unberechtigt ausgezahlt wurden. Zudem habe er versucht, nicht eingelöste Rezepte in Höhe von 5100 von seiner Krankenversicherung zurückerstattet zu bekommen; bei den ersten Versuchen mit einem Schaden von 2800 Euro war ihm das auch gelungen.

Der 78-Jährige räumte den Rezeptbetrug samt Urkundenfälschung ohne Umschweife ein. Dazu hatte er sich den Stempel einer Apotheke gestohlen, die nicht eingelösten Rezepte abgestempelt und bei seiner Krankenkasse eingereicht. Als Privatversicherter bekam er auf diese Weise den vollen Preis der Medikamente ausbezahlt. Zum unberechtigt bezogenen Krankengeld erklärte er, seiner Krankenkasse zu seinem Renteneintritt Ende 2005 schriftlich mitgeteilt zu haben, dass er nun Rentner sei. Dort war ein solches Schreiben aber nie eingegangen. Wie ein als Zeuge geladener Versicherungsmitarbeiter berichtete, hatte der Angeklagte auf Nachfragen aus seinem Haus behauptet, "dass er tatsächlich keine Altersrente bezieht". Eine Nachfrage bei der gesetzlichen Rentenversicherung hatte die Behauptung des Angeklagten widerlegt. In der Folge strengte die Krankenkasse einen Zivilprozess an. Das Urteil lautete dem Zeugen zufolge, "dass uns Schadenswiedergutmachung zusteht". Mit monatlichen Raten in Höhe von 100 Euro wäre die Klägerin einverstanden gewesen. Jedoch: "Bis heute ist nichts bezahlt worden", betonte der Zeuge.

Wie der Angeklagte auf Nachfrage des Vorsitzenden Martin Ramsauer berichtete, hat er als gelernter Großhandels- und Industriekaufmann 40 Jahre für die Mineralölwirtschaft gearbeitet. "Die Krankenkasse kann ich mir nicht mehr leisten", die sechs, siebenhundert Euro könne er von seinen 1600 Euro Rente bei 900 Euro Miete nicht aufbringen. Er habe Diabetes, einen Schwerbehindertenausweis mit 60 Prozent und einen Defibrillator eingesetzt, der regelmäßig gewechselt werden müsse. Zudem kosteten ihn seine Medikamente 250 Euro im Monat, so der 78-Jährige, dessen Frau 1100 Euro Rente bezieht.

"Es wurde eben alles dafür getan, dass das durchgeht", resümierte die Staatsanwältin und konstatierte angesichts der Dauer einen gewerbsmäßigen Betrug. Sie beantragte ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung sowie die Wiedergutmachung des Schadens in Höhe von 12 262 Euro. "Wie soll mein Mandant das bezahlen", erwiderte der Verteidiger. "Es ist ja keine Tat gewesen, um sich selbst zu bereichern. Es ist eine Tat gewesen aus der puren Not", bekräftige er seine Forderung, von einer finanziellen Wiedergutmachung abzusehen. Doch darauf ließ sich das Gericht nicht ein. "Der Angeklagte ist durchaus in der Lage zur Schadenswiedergutmachung", entgegnete Ramsauer. Das Gericht legte ihm als Bewährungsauflage genau das auf - in einer Höhe von monatlich 150 Euro.