Die Integrierte Leitstelle (ILS), die die Rettungsdienste und Feuerwehren in vier Landkreisen koordiniert und vom Landkreis Fürstenfeldbruck betrieben wird, soll künftig der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) führen. Das ist auch Meinung der Fürstenfeldbrucker Kreispolitiker. Einstimmig empfahl am Donnerstag der Kreisausschuss dem Kreistag, dem Vorhaben zuzustimmen und den bestehenden Betreibervertrag aufzulösen.

Der Zweckverband hatte im Jahr 2004 seinen Mitgliedslandkreis Fürstenfeldbruck mit der Errichtung und Betreiberschaft der Integrierten Leitstelle beauftragt. Ein Jahr später übernahm der Landkreis die bis dahin vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) geführte Rettungsleitstelle. Die ILS ist seither in einem Bürogebäude an der Münchner Straße - gegenüber dem Landratsamt - untergebracht. Künftig soll sie in ein neues Gebäude umziehen, der Standort dafür muss freilich noch gefunden werden. Im Gespräch ist ein Platz im Gewerbegebiet Gada in der Gemeinde Bergkirchen an der Stuttgarter Autobahn.

Den Mitgliedern des Kreisausschusses war wichtig, dass die ILS-Mitarbeiter durch den Betriebsübergang keine Nachteile erleiden. Man solle gewährleisten, dass auch in der neuen Organisation die Großraumzulage bezahlt werde, regte SPD-Kreisrat Peter Falk an. Landrat Thomas Karmasin (CSU) hatte Anfang August verkündet, dass der Landkreis seinen Mitarbeitern vom kommenden Jahr an eine Zulage bezahlen wolle als Ausgleich für die hohen Lebenshaltungskosten in der Region München. Karmasin bedankte sich für Falks Hinweis: "Ich sehe das genauso. Unsere Mitarbeiter müssen mithalten können." Man werde zusehen, dass die ILS-Mitarbeiter dies auch bekommen. ÖDP-Kreisrat Max Keil indes äußerte Bedenken, wenn nun ein Zweckverband, der sich bisher noch nicht mit Bau und Unterhalt von Gebäuden beschäftigt habe, als Bauherr auftrete. "Wir werden den Bau mit dem Know-how aus unserer Verwaltung begleiten", versprach Karmasin.