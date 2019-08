9. August 2019, 21:47 Uhr Fürstenfeldbruck Zuständig für Todfunde

Ramona Borza informiert die Besitzer überfahrener Haustiere

Von Valentina Finger, Fürstenfeldbruck

Als Ramona Borza im März dem Moorenweiser Tierschutzverein "Katzentatzen" beigetreten ist, wollte sie sich für vieles engagieren. Was sie nicht machen wollte, war das Bergen von Todfunden, also von Tieren, die zum Beispiel im Straßenverkehr getötet worden sind. Weil diese Aufgabe in der Folge aber oft auf der Strecke blieb, ist Borza, deren eigene Katze einst in Berlin überfahren wurde, für derartige Fälle in den Gegenden um Landsberg und Fürstenfeldbruck im Verein inzwischen sozusagen hauptverantwortlich.

Sieht sie in Ortschaften oder an wenig befahrenen Strecken ein Kleintier auf der Straße liegen oder bekommt einen solchen Fund von Autofahrern gemeldet, stellt sie fest, ob das Tier noch lebt. Falls ja, fährt sie damit auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt. Das ist nicht nur Tierliebe, sondern Pflicht: Wer das nicht tut, verstößt nämlich gegen das Tierschutzgesetz, nach dem ein Tier nicht unnötig leiden darf. "Man macht sich strafbar, wenn man sieht, dass ein Tier noch lebt und trotzdem einfach weiterfährt", bestätigt Maximilian Braun von der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck. In jedem Fall, vor allem aber, wenn man das Tier selbst angefahren hat, empfiehlt er, die Polizei zu verständigen: "Sollten wir selbst nicht weiterwissen, haben wir die Nummern von den zuständigen Tierheimen, Jagdpächtern und Tierärzten."

Während bei Wildtieren wie Rehen eine absolute Meldepflicht besteht, muss man ein bereits totes Kleintier nur dann melden, wenn dadurch eine Gefahr für den Straßenverkehr besteht. Allerdings sollte man bei Haustieren auch als Nicht-Tierfreund zumindest an die Menschen denken, die ihre Katze oder ihren Hund vermissen. Wird Borza mit einem Todfund konfrontiert, notiert sie sich die Tätowierung oder checkt mit einem Chiplesegerät, ob das tote Tier bei dem Haustierregister Tasso angemeldet ist. Auf diese Weise können die Besitzer ausfindig gemacht werden, die es dann abholen und beerdigen können, falls sie das möchten. Etwa 95 Prozent tun das, sagt sie.

Wichtig ist bei der Bergung immer, sein Auto so anzuhalten, dass man nicht sich selbst oder andere gefährdet. Warnweste und Warnblinkanlage müssen sein. Bei stark befahrenen Straßen wie Autobahnen oder Bundesstraßen ist anhalten jedoch oft keine Option. Erblickt man ein Tier auf so einer Strecke, kann man es der Polizei oder der zuständigen Straßenmeisterei melden. Borza, die im Landkreis Landsberg wohnt, hat mit der Straßenmeisterei allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Oft schon habe sie der Landsberger Behörde tagelang hinterhertelefonieren und Druck machen müssen, sagt sie: "Die sind für die Tierkörperbeseitigung zuständig, aber meistens machen sie es einfach nicht."

Anders sieht das offenbar bei der Straßenmeisterei Dachau aus, die auch für die staatlichen Straßen im Landkreis Fürstenfeldbruck verantwortlich ist. Täglich werden Tierkadaver von Mitarbeitern seines Teams geborgen, bestätigt Dienststellenleiter Michael Hindahl. Nur selten würden sie jedoch von Autofahrern auf Todfunde aufmerksam gemacht. In der Regel entdecken seine Mitarbeiter die toten Tiere auf Kontrollfahrten und beseitigen sie. Meist werden die Kadaver auf eigenem Grund begraben. "Erkennen wir aber Tätowiermarken oder Chips, melden wir das immer bei den zuständigen Tierheimen", sagt Hindahl. Meist werden jedoch nicht Katzen aufgelesen, sondern Eichhörnchen, Igel und Dachse.