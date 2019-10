Die Kreisstadt fördert die Anschaffung ausgewählter Fahrräder - im laufenden Jahr werden dafür 50 000 Euro bereit gestellt. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die CSU-Fraktion sowie Alexa Zierl (Die Partei/Bruck mit Zukunfts) hatten zuvor weitere konkrete Vorschläge unterbreitet, die bei der Ausgestaltung des Förderprogramms berücksichtigt werden sollen.

Die Stadt übernimmt bis zu einer Höchstgrenze ein Viertel der Kosten für neu angeschaffte Lastenfahrräder mit und ohne Elektro-Unterstützung, Fahrrad-Lastenanhänger, gewerblich eingesetzte Pedelecs sowie bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnelle E-Kleinkrafträder. Zuschüsse müssen vor dem Kauf im Rathaus beantragt werden (Stichwort).

Im November wird sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss mit einer Ausweitung des Förderprogramms beschäftigen. Dann wird es auch um die schnellen S-Pedelecs, E-Bikes, Pedelecs mit Kinderanhängern Mountainbikes mit Elektromotor sowie elektrisch unterstützte Dreiräder gehen. Ziel muss es nach Worten der Klimaschutzreferentin Zierl sein, möglichst breite Kreise zu erreichen, also auch Senioren, Familien, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie Pendler.

Befürwortet wurde auch ein Grundsatzbeschluss zur weiteren Förderung des Radverkehrs in der Stadt. Seit 2010 wurde bereits einiges umgesetzt - wie etwa die Abmarkierung von Schutzstreifen an der Hauptstraße Richtung Süden, an der Zenettistraße sowie Am Fuchsbogen, der Bau des Radwegs Biburg-Gelbenholzen, die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer und der Bau von Querungshilfen wie jener an der Einmündung Landsberger/Schöngeisinger Straße. Auch zusätzliche Tempo-30-Zonen machen das Radfahren im Vergleich zum Autofahren attraktiver und sicherer. Begleitend wurden öffentliche Luftpumpen installiert, wie im Rathausinnenhof sowie am Kloster, und es wurde eine Radl-Reparaturstation am Bahnhof eingerichtet.

Viel Arbeit liegt noch vor der Radverkehrsbeauftragten Claudia Gessner. Geplant ist der Aufbau multimodaler Schnittstellen, die den Umstieg auf Bahn, Bus, Carsharingauto oder Fahrrad erleichtern sollen, inklusive Fahrradverleihsystem.

Weitere Projekte: die Sanierung von Hauptverbindungsstraßen und damit auch wesentlicher Hauptrouten für den Radverkehr (zum Beispiel Bundesstraße 2, Augsburger und Münchner Straße, Am Sulzbogen/Richard-Higgins-Straße, Straßenzug Oskar-von-Miller-/Fürstenfelder-/Äußere Schöngeisinger Straße), die Verbesserung der Wegweisung für den Radverkehr sowie die Prüfung und Optimierung der Radverkehrsführung an innerstädtischen Knotenpunkten.

Mit der Teilnahme an der Studie "Mobilität in Deutschland" 2017 und der Beauftragung von 500 zusätzlichen regionalen Stichproben konnte Fürstenfeldbruck seinen Modal Split, also den Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel bei den innerstädtischen Fahrten, in Erfahrung bringen. 22 Prozent der Wege werden demzufolge zu Fuß, 16 Prozent mit dem Fahrrad, elf Prozent mit dem ÖPNV und 51 Prozent mit dem Auto als Fahrer oder Mitfahrer zurückgelegt. Fürstenfeldbruck liegt beim Radverkehrsanteil damit über dem Bundesdurchschnitt und dem Durchschnitt in Bayern (jeweils elf Prozent Radverkehr). Bruck setzt sich nun zum Ziel, bis 2025 einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent zu erreichen.

Der Verkehrsausschuss beschäftigte sich am Dienstagabend mit weiteren Fahrradprojekten.