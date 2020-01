Ein reibungsloser Rutsch ins neue Jahr ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nicht allen Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck gelungen. Polizei und Feuerwehren berichten von mehreren Vorfällen, die sich in der Silvesternacht ereigneten.

In Germering war die Ursache vor allem übermäßiger Alkoholkonsum. So begann für ein Ehepaar das Jahr 2020 auf der Polizeidienststelle. Kurz vor Mitternacht hatten die Beamten den Ehemann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da sie bei dem 57-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis deutlichen Alkoholgeruch feststellten, nahmen sie ihn und seine Frau zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Den Fahrer erwartet nun unter anderem ein Fahrverbot für einen Monat.

Auch für einen 31-jährigen Mann aus Nürnberg nahm die Fahrt in Germering ein jähes Ende. Bei ihm stellten die Polizisten ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab schließlich einen Promillewert von über 1,1. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ein starker Rausch war auch im Spiel, als zwei Polizisten am Neujahrsmorgen gegen 3.45 Uhr einen 19-jährigen Schüler aus Gilching am Bahnhofsplatz in Germering aufgriffen. Der Betrunkene hatte die Beamten beschimpft und ihnen mehrmals den Mittelfinger gezeigt. Der Schüler erhält eine Anzeige wegen Beleidigung und eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz, da er Marihuana bei sich hatte.

Das Mitführen verbotener Gegenstände war auch der Grund für einen Zwischenfall in Eichenau. Dort beobachtete eine vorüberfahrende Streife einen Mann, der eine schwarze Pistole in der Hand hielt. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige eine Schreckschusspistole bei sich hatte. Die Waffe wurde sichergestellt, den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Zusätzlich zu den polizeilichen Einsätzen musste auch die Feuerwehr zweimal ausrücken. In Fürstenfeldbruck wurden die Mitglieder der Feuerwehr innerhalb einer halben Stunde zu drei Einsätzen gleichzeitig gerufen. In zwei Fällen waren Abfallbehältnisse beziehungsweise -container in Brand geraten, sowohl in der Kurt-Schumacher-Straße als auch in der Jägerstraße. In der Kurt-Schumacher-Straße kam es außerdem zu einem weiteren Einsatz, das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr jedoch bereits von selbst erloschen.

In Germering hatte ein Feuerwerkskörper eine Hecke in der Sudetenstraße in Brand gesetzt. Die Flammen konnten von der Feuerwehr Germering rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Ungeklärt bleibt bislang der Brand in einem Garagenhof in Geiselbullach, in dem ein Auto Feuer gefangen hatte. Die Flammen drohten dabei auf die angrenzende Garage überzugreifen. Das konnten Passanten und Anwohner mithilfe von drei Feuerlöschern jedoch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte verhindern. Die Feuerwehren Geiselbullach und Esting löschten das brennende Fahrzeug, der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine Stunde. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.