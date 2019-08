Nach wie vor auf niedrigem Niveau befindet sich die Arbeitslosenquote. Betrug die Quote im August mit 2,6 Prozent 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat, so ist sie im Jahresvergleich gleich geblieben. Die Arbeitsagentur Weilheim verzeichnet in ihrer Statistik für den Landkreis Fürstenfeldbruck 3181 Arbeitslose, das sind 184 mehr als im Juli. 1135 Menschen meldeten sich im zu Ende gehenden Monat neu oder wieder arbeitslos. Dabei meldeten sich im Berichtsmonat 1135 Personen neu oder erneut arbeitslos. Die Arbeitsvermittlung nahm auch 322 neue Arbeitsstellen auf, dadurch wuchs der Job-Bestand auf 1407 an. Wie die Arbeitsagentur weiter mitteilte, gibt es derzeit auf dem Stellenmarkt deutlich weniger offene Stellen als im Vorjahr. Auf den ganzen Arbeitsamtsbezirk gesehen, der die Landkreise Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Starnberg und Fürstenfeldbruck umfasst, ist die Zahl der gemeldeten offenen Stellen vor allem im Bereich Produktion und Fertigung deutlich zurückgegangen, um 28 Prozentpunkte. Im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung sank die Gesamtzahl um etwas mehr als 18 Prozentpunkte, in den kaufmännischen Dienstleistungen, in Handel, Vertrieb und Tourismus um etwa 17 Punkte. Gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden, haben nach wie vor Schulabgänger oder Umsteiger, denn die Zahl der unbesetzten Lehrstellen lag Ende August bei 1234. Allein im Landkreis sind 305 Stellen offen, 137 Jugendliche haben keinen Ausbildungsplatz gefunden. Seit Anfang des Jahres hatten sich 1028 Jugendliche eine Stelle gesucht.