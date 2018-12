21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Fürstenfeldbruck Weihnachtsoratorium

"Jauchzet, frohlocket" - wem sind die ersten Worte des Eingangschores aus dem Weihnachtsoratorium nicht bekannt? Kaum ein Werk Johann Sebastian Bachs ist so beliebt wie das Oratorium, das für die Weihnachtsfeiertage 1734/35 in Leipzig komponiert wurde. Für viele Menschen stellt die Vertonung der Weihnachtsgeschichte einen unverzichtbaren Bestandteil im Erleben der Weihnachtszeit dar. Deshalb präsentiert der Philharmonische Chor Fürstenfeld dieses Werk auch in diesem Jahr. Unter der Leitung von Andreas Obermayer werden erstklassige Solisten zusammen mit dem Philharmonischen Chor Fürstenfeld und dem Seraphin-Ensemble München die Kantaten I, IV-VI aufführen. Das Konzert findet am Mittwoch, 26. Dezember, von 17 Uhr an im Stadtsaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld statt. Karten sind im Vorverkauf ab 26 Euro erhältlich.