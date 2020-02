Derzeit sind in den Schaufenstern der früheren Außenstelle des Rathauses - Amt V für Soziales - am Alois-Harbeck-Platz in Puchheim, Fotoarbeiten von Christl Metzenrath zum Thema "Wasserwelten" zu sehen. Die Künstlerin bekam ihre erste Kamera im Alter von zwölf Jahren. Mit 21 erlernte sie in Fotokursen, was zum Fotohandwerk gehört, wie Entwickeln und Vergrößern im Labor. Damit war auch die Grundlage geschaffen, sich an vielen Fotoaktivitäten zu beteiligen, was in diverse Einzelausstellungen mündete etwa in der Pasinger Fabrik und der Kulturwerkstatt Ost. Die gezeigten Fotos wurden weder retuschiert oder digital bearbeitet, noch ausschnittsweise vergrößert. Die Vergrößerung erfolgte ausschließlich in dem Format, in dem die Fotos gemacht wurden. Die Ausstellung ist bis zum Beginn der Umbaumaßnahmen an den Räumen im Sommer dieses Jahres zu sehen.