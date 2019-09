Die schönsten und spannendsten Ecken in der Kreisstadt lassen sich am besten mit Muskelkraft sowie in aller Ruhe erkunden

Zur Eröffnung der Mobilitätswoche unter dem Motto "Clever mobil in Bruck!" wollen sich Brucks Oberbürgermeister Erich Raff und die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler am Montag, 16. September, bei Bürgern bedanken, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Sie überreichen zwischen 7.30 und 8.30 Uhr am S-Bahnhof Fürstenfeldbruck kleine Überraschungen. Am Abend wird die Mobilitätswoche dann von 18.30 bis 20 Uhr in der Stadtbibliothek in der Aumühle offiziell eröffnet. Dabei erfahren die Teilnehmer, welche Herausforderungen im Bereich Mobilität und Verkehr in Fürstenfeldbruck zu bewältigen sind und welche Projekte es aktuell gibt.

Am Dienstag, 17. September, werden von 17.30 Uhr an ausgewählte Teilnehmer des Stadtradelns prämiert, außerdem wird der Zwischenstand und ein Ausblick zum Radwegkonzept des Landkreises vorgestellt. Erst- und Zweitklässler des Horts Mitte können am Mittwoch, 18. September, zwischen 15 und 17 Uhr an einem Schulwegtraining teilnehmen. Zur gleichen Zeit am darauffolgenden Donnerstag, 19. September, wird das gleiche Training dann am Hort West angeboten.

Interessierte können am Donnerstag Probefahrten mit einem Lastenrad unternehmen, auf dem Wochenmarkt von acht bis zwölf Uhr. Außerdem erhalten sie Informationen über das städtische Förderprogramm für E-Bikes und Lastenräder. Ebenfalls am Donnerstag können die Schulkinder der Horte Philipp-Weiß und Nord am Volksfestplatz an einem Bustraining teilnehmen. Bei einer Radltour durch Bruck am Donnerstag mit der Radverkehrsbeauftragten Claudia Gessner erfahren Teilnehmer, was in den vergangenen Jahren für den Radverkehr getan wurde und warum manche Projekte länger dauern als ursprünglich geplant. Gestartet wird um 17 Uhr am Niederbronnerplatz.

Am weltweiten Parkingday, dem Freitag, 20. September, werden zwölf Parkplätze an der Hauptstraße zwischen Schöngeisinger und Pucher Straße zweckentfremdet und künstlerisch zu einem Park umgestaltet. Mit der Aktion wird anschaulich gezeigt, wie viel Fläche dem Auto eingeräumt wird und damit anderen Verkehrsteilnehmern oder Nutzungsmöglichkeiten entzogen wird. Fach- sowie Berufsoberschule und Graf-Rasso-Gymnasium organisieren am Freitag einen autofreien Schultag. Zwischen 14 und 18 Uhr kann am Rande des Weltkindertags auf dem Geschwister-Scholl-Platz mit einem Familien- oder Lastenrad mit und ohne Kinder probegefahren werden.

Zudem sind alle Besitzer von Lastenrädern zu einem Lastenrad-Treffen auf dem Geschwister-Scholl-Platz am Freitag von 15 Uhr an eingeladen, um dabei ihre Erfahrungen weiterzugeben. Anschließend fahren sie im Korso zum Niederbronnerplatz, wo von 17 bis 18 Uhr die Siegerehrung des diesjährigen Stadtradelns stattfindet. Die Stadtführung "Brucker Geschichten(n) - Eine Musiktour" beginnt dann um 18 Uhr am Leonhardsplatz. Anmeldung unter tourismus@fuerstenfeldbruck.de oder Telefon 08141/28 11 412. Teilnahmegebühren für Erwachsene 15 Euro, für Kinder sechs Euro. Bei der Stadtrallye am Samstag, 21. September, können Kinder von 14.30 bis 16.30 Uhr von der Volkshochschule aus die Stadt erkunden - ausgerüstet mit Suchaufgaben und Rätseln.

Die Brucker Stadtwerke zeigen bei einem Tag der offenen Tür am Samstag zwischen elf und 16 Uhr ihre neue Firmenzentrale an der Cerveteristraße. Am Volksfest platz findet eine Radlrallye zum Erntedankfest am Sonntag, 22. September, von Fürstenfeldbruck nach Mammendorf statt. Starten können die Teilnehmer zwischen 9.30 und zehn Uhr, Anmeldung am Startbereich. Bei der Wanderung "Auf den Spuren von Bruck und Fürstenfeld" wird ebenfalls am Sonntag von elf bis 13.30 Uhr die Geschichte Fürstenfeldbrucks erläutert.

Ausführliches Programm unter www.fuerstenfeldbruck.de