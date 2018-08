19. August 2018, 22:23 Uhr Fürstenfeldbruck Wahlkampf im Landkreis

Grüne, FDP und Freie Wähler suchen Kontakt zum Bürger

Die bayerischen Landtagswahlen rücken stetig näher. Das ist auch im Landkreis Fürstenfeldbruck spürbar. Die Grünen, die FDP Bayern und die Freien Wähler laden diese Woche zu ihren jeweiligen Wahlveranstaltungen in der Region ein. Für die Grünen ist die Spitzenkandidatin Katharina Schulze am Dienstag, 21. August, von 10 bis 17 Uhr, im Landkreis unterwegs. Laut einer Pressemitteilung der Partei wird sie sich bis zum Mittag am Infostand auf dem Bauernmarkt in Fürstenfeldbruck aufhalten. Von 14 bis 17 Uhr ist eine Besichtigung des Biohofs von Johann Märkl am Kirchenweg in Landsberied angesetzt.

Einen ähnlichen Ausflug unternimmt auch die Europaabgeordnete Ulrike Müller am Donnerstag, 23. August. Geplant ist von ihrer Partei, den Freien Wählern, ein Besuch des Bioland-Hofs von Josef und Michaela Unglert an der Alten Bahnhofstraße in Puchheim, des Stanishofs in Germering und des Milchviehbetriebs der Familie Drexl in Germannsberg. Am selben Tag lädt die FDP Bayern zu einem Sommerstammtisch in Fürstenfeldbruck ein, mit ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Martin Hagen. Der Abend steht nicht unter einem bestimmten Thema, laut den Liberalen kann über alles, was die Bürger in der bayerischen Politik interessiert, diskutiert werden. Der Stammtisch beginnt im Restaurant Fürstenfelder um 19 Uhr, der Eintritt für diese öffentliche Veranstaltung ist frei.