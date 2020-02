Flächen sind ein knappes Gut. Das gilt beim Wohnungsbau ebenso wie für Gewerbebauten. An diesem Mittwoch beschäftigt sich der Planungsausschuss mit einem Antrag von Markus Droth (Freie Wähler), den die Stadtverwaltung befürwortet. Ziel ist es, auch bei der Gewerbeentwicklung eine mehrgeschossige Verdichtung als Leitziel festzulegen. Als Vorbild gilt die Landeshauptstadt, die bereits die Weichen gestellt hat für einen sparsamen Umgang mit Flächen.

Detailansicht öffnen Das Projekt unter AEZ-Federführung an der Brucker Industriestraße gilt als wegweisend. (Foto: Matthias F. Döring)

Nicht nur Handel und produzierendes Gewerbe, sondern auch viele Discounter haben bislang vor allem auf eingeschossige Gebäude verzichtet. Die geradezu explodierenden Bodenpreise haben ein Umdenken bewirkt. Ein Beispiel ist der Citypoint. Das Haus im Brucker Zentrum gilt zwar nicht unbedingt als architektonische Meisterleistung. Gleichwohl gibt es eine zweite Etage über Aldi und AEZ mit weiteren Geschäften sowie Büros. Fürstenfeldbrucks Stadtbaurat Martin Kornacher nennt auch ein weiteres Beispiel dafür, "wohin die Reise gehen soll": An der Industriestraße werden eingeschossige Flachbauten (Aldi und AEZ-Getränkemarkt) durch viergeschossige Häuser ersetzt - über den Läden werden dringend benötigte Wohnungen gebaut. Der erste von zwei Bauabschnitten wird in Kürze eröffnet. Die Stadt kann eine platzsparende und Kornacher zufolge "städtebaulich begrüßenswerte" Bauweise planungsrechtlich erleichtern, aber nicht immer durchsetzen. Dies ist etwa dann möglich, wenn nicht bereits Baurecht besteht, sondern eine Bauleitplanung erforderlich ist - oder wenn die Stadt selbst im Besitz von Flächen ist und deren Verkauf an Bedingungen knüpft. Dann kann sie mit Hilfe ihres Planungsrechts sagen, was auf einem Grundstück gebaut werden darf. In Frage kommen aktuell Flächen in der Hasenheide sowie im Zentrum Auf der Lände.

Detailansicht öffnen Riesige eingeschossige Gewerbebauten wie das mittlerweile verlagerte Aldi-Logistikzentrum in Eichenau sollen möglichst vermieden werden. (Foto: Günther Reger)

Gefördert werden soll Droth zufolge auch die Ansiedlung von Gewerbehöfen. Als Vorbilder werden das Stockwerk in Gröbenzell genannt sowie Einrichtungen in München. Zu prüfen ist zudem, ob sich die halb städtische Immobiliengesellschaft Industha engagieren oder zumindest private Investoren unterstützen könnte. In Frage kämen hier Flächen an der B471/B2 sowie in der Hasenheide.