9. September 2018, 22:04 Uhr Fürstenfeldbruck VHS bietet persönliche Anmeldung

Wenn die Anmeldung am Computer nicht funktioniert oder zu kompliziert ist, dann kann man bis 21. September den neuen persönlichen Anmeldeservice in der Volkshochschule Fürstenfeldbruck nutzen. Die Studentinnen Sophie Reinschmiedt und Franziska Hauser stehen täglich von neun bis elf Uhr und von montags bis donnerstags auch von 14.30 Uhr bis 16 Uhr direkt vor Ort für die Kunden bereit. Sie beraten und helfen denjenigen, die sich eintragen wollen. Ein positiver Nebeneffekt seien die netten Begegnungen und Gespräche mit den Kunden, die zum ersten Mal ein Kurs buchen, so das Fazit des ersten Tages. Etwa 60 Personen haben den Service am ersten Tag bereits genutzt, berichtet Franziska Hauser. Bei der Nutzung des Angebots müsse allerdings darauf geachtet werden, die Datenschutzverordnung entweder online oder per Unterschrift zu akzeptieren. Ansonsten dürfen die Daten der Teilnehmer nicht gespeichert werden, teilt VHS-Geschäftsführerin der Silvia Reinschmiedt mit.