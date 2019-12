Was im Landkreis 2019 so alles öffentlich gesagt wurde

"Solange Kakaobohnen auf Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich Obst." (Landtagspräsidentin Ilse Aigner beim Neujahrsempfang der Maisacher CSU, Januar 2019)

"Er ist ein echter Verwöhnfahrer, immer aufmerksam, zuverlässig." (Landrat Thomas Karmasin über die Fahrkünste seines Chauffeurs Hans Neider, Februar 2019)

"Grundsätzlich gilt: Mut zur Wildnis!" (Heinz Kraus, früherer Stadtgärtner von Fürstenfeldbruck, über den idealen Garten, April 2019)

"Nicht verwenden, was der Architekt schön findet, sondern was gut ist für Insekten." (Andreas Fleischmann, Biologe der botanischen Staatssammlung München, bei einem Vortrag in Gröbenzell über Kriterien für die richtige Auswahl von Pflanzen, April 2019)

"Alles, was Scheuer anpackt, verwandelt sich augenblicklich in Mist!" (Katharina Schulze, Grünen-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, bei ihrem Besuch im Puchheimer Festzelt, über den Bundesverkehrsminister, April 2019)

"Wenn ich den Rat der Grünen als besonders wertvoll angesehen hätte, dann hätte ich ihn vorher eingeholt." (Emmerings Bürgermeister Michael Schanderl, FW, auf Einlassungen von Grünen-Kreisrat Martin Runge zu einem möglichen Zweckverband für die Fliegerhorst-Konversion, Mai 2019)

"Ich bin ein Brucker-Land-Politiker." (Selbstbeschreibung von Landrat Thomas Karmasin bei seiner erneuten Nominierung, Juni 2019)

"Wir werden unsere Kinder nicht weiter enttäuschen." (Christoph Maier, SPD-Landratskandidat, am Abend seiner Nominierung zum Thema Klimaschutz, Juli 2019)

"Derzeit und in Zukunft wird die FOS Germering nicht in Olching stehen." (Landrat Thomas Karmasin zu neuerlichen Diskussionen, ob die vor zwei Jahren in Germering eröffnete neue Fachoberschule nicht doch besser in Olching angesiedelt wäre, Juli 2019)

"Klimanotstand klingt nach Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Das ist Symbolpolitik, Aktionismus und Verpackung ohne Inhalt." (CSU-Kreisrat Hubert Ficker im Kreistag zum später abgelehnten SPD-Antrag, im Landkreis den Klimanotstand auszurufen, September 2019)

"Der Mensch ist ein faules Biest. Aber wer Tänzer werden will, der muss schuften." (Susanne Linke, international renommierte Tänzerin der deutschen Nachkriegsgeschichte, im SZ-Interview vor ihrem Besuch in Fürstenfeldbruck, Juli 2019)

"Der Landrat hat's mir erlaubt." (Gerhard Landgraf, Maisacher Altbürgermeister, darüber, dass er beim Richtfest der neuen Realschulturnhalle keine langen Hosen trägt, Juli 2019)

"Ich würde mich freuen, wenn ich mich wieder um Ihren Müll kümmern dürfte." (Dieter Rubenbauer, CSU-Kreisrat und Referent für Abfallwirtschaftsangelegenheiten, bei seiner erneuten Bewerbung als Kreistagskandidat, Juli 2019)

"Ich kann Ihnen nur raten: Werden Sie nicht krank. Der Zug hat Höchstgeschwindigkeit und die Wand ist nicht mehr weit entfernt." (Holger Geißler, Personalratsvorsitzender Kreisklinik, zum Pflegenotstand, Juli 2019)

"Es ist keine Schande, wenn ein Abiturient Handwerker oder Landwirt wird." (Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, bei seinem Besuch im Maisacher Festzelt, August 2019)

"60 Grad reichen, das sage ich als erfahrener Hausmann." (Landrat Thomas Karmasin im Werkausschuss des Kreistags über das Waschen von Stoffwindeln, November 2019)

"Ich werd's ein bisserl kürzen und mit ein paar Dingen von mir garnieren." (Klaus Quinten, Kreisrat der Unabhängigen Bürgervereinigungen, als er spontan die von Martin Schäfer vorbereitete Haushaltsrede halten muss, Dezember 2019)

"Nicht die Frage, wie viel Geld kostet mich die Bratpfanne für meine Schwiegermutter, sondern wie viel Anstrengung kostet es mich, die Pfanne nicht auszupacken, um meine Schwiegermutter damit zu erschlagen - das ist für die Menschen eine große Herausforderung." (Nikolay Marstrander, Chefarzt des Isar-Amper-Klinikums Fürstenfeldbruck, im SZ-Interview über Weihnachtsstress, Dezember 2019)

Gesammelt von Heike A. Batzer