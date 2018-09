10. September 2018, 22:28 Uhr Fürstenfeldbruck Verbindende Bauwerke

Bustour zu geschichtsträchtigen Brücken birgt Überraschungen

Von Anna Lehneis, Fürstenfeldbruck

"Entdecken, was uns verbindet." So lautete das diesjährige Motto zum "Tag des offenen Denkmals". Die Kreisheimatpflegerin Susanne Poller nahm es wörtlich und stellte in einer vierstündigen Bustour fünf mehr oder weniger bekannte Brücken im Landkreis vor. Zu Beginn der Exkursion fuhr der mit knapp 40 Teilnehmern fast volle Reisebus vom Landratsamt aus zu der Amperbrücke in Fürstenfeldbruck. Viel Geschichtliches erzählte Poller hier nicht, das Bauwerk ist den meisten Bruckern bekannt. Die 1909 erbaute Brücke war 2014 unter Denkmalschutz gestellt worden, wodurch die Stadt einen geplanten Neubau erschweren will. Eine neue Brücke würde mehr Platz für Fahrzeuge und Fußgänger bedeuten. Dann könnte auch Schwerverkehr durch die Stadt geleitet werden. Poller sieht das jedoch nicht als Vorteil an.

Seinen ersten tatsächlichen Halt machte der Bus bei den Überresten der sogenannten Römerbrücke bei Schöngeising, wo die bekannte Römerstraße, die Via Claudia, von manchen auch Via Julia genannt, zwischen Augsburg und Salzburg verlaufen war und die Amper gequert hatte. Zu sehen gab es für die Teilnehmer vor Ort überhaupt nichts. Da die römischen Brücken im heutigen Bayern hauptsächlich aus Holz und nicht wie in südlichen europäischen Ländern wie Italien oder Spanien aus Stein gebaut worden waren, ist von der Konstruktion fast nichts mehr übrig. Im Winter aber, wenn das Laub nicht die Sicht verdeckt, so versicherte Poller, könne man ein paar der Holzpfähler im Wasser erkennen. Sie sind das Einzige, was noch von der Brücke übrig ist.

Die sogenannte Hitler-Brücke im Wäldchen bei Emmering aus der Zeit des Nationalsozialismus. (Foto: Günther Reger)

Deutlich mehr zu sehen gab es bei dem nächsten Halt. Nach einem kurzen Spaziergang in einem Wald in der Nähe von Emmering tauchte auf einmal inmitten von Bäumen und Sträuchern eine hohe Brücke auf, deren Mauern über und über mit Graffiti besprüht sind. "Ich finde sie ist ein bisschen wie ein vergessener Dinosaurier im Wald", sagte Poller. Sie nannte das von der Mehrheit der Bürger vergessene Bauwerk Kletterbrücke, da Jugendliche und Sportler sie zu einem beliebten Treffpunkt zum Feiern und zum Klettern umfunktioniert haben. In den Wänden haben sie Karabinerhaken und Seile befestigt und unter dem Brückenbogen einen Parkour gebaut. Weniger schöne Assoziationen birgt der andere Name, unter dem das Bauwerk auch bekannt ist, nämlich den der "Hitlerbrücke."

Derartig getauft hat sie der Volksmund, nur weil das Bauwerk ein Überbleibsel aus der Zeit des Nationalsozialismus ist. 1939 errichtet, sollte die Brücke die Straße nach Eichenau und Olching überführen. Dazu kam es aber nicht. Und die Bahnstrecke von Emmering zum Rangierbahnhof München-Nord wurde 1949 aufgegeben.

Viele Teilnehmer waren von der Existenz der Brücke überrascht, aber das nächste Exemplar, die Gröbenbachbrücke in Gröbenzell, kannten die meisten. Sie ist auch unter dem Namen "Russenbrücke" bekannt. "Dabei waren gar keine Russen in den Bau involviert", erzählte Poller. "Die Brücke wurde von einem französischen Architekten entworfen und von französischen Kriegsgefangenen 1916 errichtet."

Die Russen-Brücke in Gröbenzell. (Foto: Günther Reger)

Bei der letzten Brücke waren ebenfalls Kriegsgefangene aus dem Ersten Weltkrieg am Bau beteiligt gewesen. Zwischen Germerswang und Mammendorf besuchten die Teilnehmer eine kleine Straßenbrücke, die über den Aspengraben, der zur Entwässerung der Felder dient, führt. Sie wurde 2006 unter Denkmalschutz gestellt. Weniger wegen ihres Designs, sagt Poller, sondern weil sie ein wichtiges Zeitdokument sei und die Geschichte hinter ihrer Entstehung nicht vergessen werden solle.

"Die letzte Brücke fand ich ein bisschen langweilig", sagte Elisabeth Knapi, eine Teilnehmerin aus Fürstenfeldbruck. "Aber die Kletterbrücke im Wald, die war wirklich eine tolle Überraschung." Zum Abschluss der Tour fuhr der Bus noch eine letzte Brücke an, aber keine im tatsächlichen Sinne des Wortes. Im Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck erwartete die Teilnehmer Kaffee und Kuchen. "Früher, als die Menschen noch nicht so viel reisen konnten wie heutzutage, war das Kino schließlich auch eine Brücke in die Welt", sagte Poller.