24. August 2018, 21:58 Uhr Fürstenfeldbruck Unter sich

FDP-Landtagskandidaten diskutieren über ihre Chancen

Von Anna Lehneis, Fürstenfeldbruck

Mit Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahlen, diskutieren und die Fürstenfelder Liberalen kennenlernen: So ist der Stammtisch der FDP Bayern im Restaurant Fürstenfelder in einer Pressemitteilung der Partei ausgeschrieben. Die Realität sieht aber anders aus. Die Anwesenden brauchen die FDP nicht mehr kennenzulernen, sie sind fast alle Parteimitglieder, und jene beiden Personen, die nicht offiziell der FDP angehören, sind Teil des Bekanntenkreises und kennen das Parteiprogramm: Rücknahme der Änderungen des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes, Abschaffung bürokratischer Hindernisse und das Vorantreiben der Digitalisierung - mit diesen Hauptthemen will die FDP im Oktober bei den Wählern punkten.

"Ich dachte eigentlich, dass Martin Hagen eine Rede hält", sagt Birgit Thomann, die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes. Dies geschieht aber nicht, der Spitzenkandidat sitzt den gesamten Abend lang an der hintersten Ecke eines Tischs und diskutiert wie alle anderen nur mit seinen direkten Sitznachbarn. Die Themen an dem Stammtisch sind teils politischer, aber auch teils privater Natur. Obwohl an diesem Abend keine neuen Mitglieder angeworben werden können, ist Hagen insgesamt mit dem Wahlkampf seiner Partei sehr zufrieden. "Bei Veranstaltungen, die mehr extern angelegt sind, läuft es hervorragend", sagt er. Sein Ziel für die Landtagswahl? "Definitiv acht Prozent." Das hält auch Kreisrat Ulrich Bode, Landtagskandidat im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, für realistisch. "Wir rechnen mit viel Zuwachs durch ehemalige CSU-Mitglieder." Die werden laut Bode nicht nur aus dem liberalen Flügel kommen, sondern auch aus dem konservativen Kernwählerkreis: "Das hat sich die CSU durch ihr Verhalten in der Flüchtlingsdebatte selbst eingebrockt." Der gleichen Meinung ist auch Martin Hagen, der einen weiteren Grund für die schlechten Umfragewerte der CSU sieht: "Söder polarisiert. Und von denen, die ihn nicht mögen, treten viele aus der Partei aus." Der bayerische Ministerpräsident scheint Hagens Lieblingsthema zu sein, in fast jedem zweiten Satz erwähnt er seinen Namen.

Ebenfalls in der Kritik stehen bei den anwesenden Mitgliedern die Wahlkampfveranstaltungen anderer Parteien. "In Bayern wird nichts anderes gemacht, als an allen möglichen Orten ein Festzelt aufzubauen, wo dann die Spitzenkandidaten die immer gleichen Reden schwingen", sagt ein Mann. Landtagskandidat Fritz Haugg pflichtet ihm bei: "Die Leute wollen nicht ständig belehrt werden." Bis zum Ende des Abends tauchte indes kein unentschlossener Wähler mehr auf, die Leute von der FDP fanden den Abend dennoch gelungen.