Die Breite ihrer Fahrzeuge falsch eingeschätzt haben am Montagnachmittag in der Von-Gravenreuth-Straße in Fürstenfeldbruck gleich mehrere Lenker. Zunächst waren sich im Begegnungsverkehr zwei Kleintransporter zu nahe gekommen. Sie stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Die beiden Fahrer hielten an, um den Schaden zu regulieren. Zu diesem Zeitpunkt kam der Linienbus und wollte über die Gegenfahrbahn an den beiden Unfallautos vorbeifahren, touchierte aber einen der Kleinbusse.