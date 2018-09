24. September 2018, 22:02 Uhr Fürstenfeldbruck Unfälle mit mehreren Verletzten

Bei Verkehrsunfällen in Moorenweis, Mammendorf und Puch sind am Wochenende vier Personen verletzt worden. Unter ihnen war ein elf Jahre altes Mädchen, das am Samstagnachmittag mit ihrem Radl hinter einer Hecke heraus direkt vor ein Auto fuhr. Dessen Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Leicht verletzt wurde auch ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Hattenhofen, als er mit dem Wagen eines 71-jährigen Maisachers zusammenstieß, der am Sonntagabend um 20 Uhr bei Puch die Bundesstraße queren wollte. Verletzungen zogen sich am Sonntagnachmittag in Mammendorf zudem eine Fußgängerin und eine Radlerin zu, die kollidierten. Die 51 Jahre alte Fußgängerin trat aus einer Grundstückseinfahrt heraus. Dabei wurde sie von einer 39-jährigen Radlerin erfasst.