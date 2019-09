60 Unfälle auf dem Weg in oder von der Schule gab es im vergangenen Schuljahr im Präsidialbereich Oberbayern Nord. Dabei wurden 64 Kinder verletzt. Erfreulich an diesen Zahlen: Sie sind deutlich gesunken, im Schuljahr 2017/2018 gab es 106 Schulwegunfälle mit 122 verletzten Kindern. Darauf weist die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck zu Beginn des neuen Schuljahres hin. Und verbindet ihre Mitteilung mit einem Appell an alle Verkehrsteilnehmer, auf Kinder besondere Rücksicht zu nehmen - und zwar nicht nur an diesem Dienstag, wenn die Schule wieder beginnt.

"Rechnen Sie deshalb damit, dass Kinder unvermittelt und ohne den Verkehr zu beachten die Fahrbahn überqueren, dass Rad- und Gehwege auch in falscher Richtung mit dem Fahrrad befahren werden und Kinder nach dem Aussteigen aus Schulbussen plötzlich hinter dem Fahrzeug auf die Fahrbahn laufen können. Fahren Sie deshalb vorausschauend, vermindern Sie bei Erkennen von Kindern die Geschwindigkeit und seien sie bremsbereit", lautet die Empfehlung. Des weiteren weisen die Beamten darauf hin, dass sie in der ersten Hälfte dieser Woche insbesondere im Bereich von Schulen erhöhtes Augenmerk auf die Einhaltung der Geschwindigkeit sowie die Gurtanlege-, Kindersicherungs- und die Helmtragepflicht legen werden. "Mit Sicherheit tun Sie ihrem Kind auch keinen Gefallen, wenn Sie es die ersten Wochen mit dem Auto zur Schule bringen und es später - in der dunklen Jahreszeit - ohne entsprechendes Training, allein auf sich gestellt, zu Fuß auf den Weg schicken", heißt es weiter. Optimal wäre es hingegen, wenn die Eltern mit ihren "Erstklässlern" bereits vor dem ersten Schultag den Schulweg wiederholt trainieren und ihre Kinder nicht unvorbereitet ins kalte Wasser werfen würden, eine Wiederholung zur Kontrolle nach ein paar Wochen helfe, das Gelernte zu vertiefen.