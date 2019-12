Überall in Deutschland und auch im Landkreis haben am Mittwoch Landwirte mit einem Flashmob demonstriert. Mit Traktoren und teilweise auch Mähdreschern stellten sie sich gut sichtbar entlang von Hauptverkehrsstraßen auf. Sie achteten dabei darauf, den Verkehr nicht zu behindern. Laut Kreisobmann Georg Huber standen zwischen Alling und Puchheim sowie an der Kaisersäule in Puch je etwa 40 Schlepper, in Althegnenberg sollen es etwa 15 gewesen sein. Organisiert waren die Proteste von der bundesweit tätigen Bewegung "Land schafft Verbindung", die über Facebook und Whatsapp sehr schnell viele Landwirte mobilisieren kann.

Verbandsübergreifend organisieren sich Huber zufolge in der Bewegung vorwiegend junge Landwirte, ökologisch wirtschaftende ebenso wie konventionelle, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Verband. Huber unterstützt die Bewegung "zu 100 Prozent", obwohl er selbst ein Funktionär des Bauernverbands ist. Den Aufruf von "Land schafft Verbindung" habe er deshalb über Whatsapp weitergegeben. Grund für die Proteste ist, dass am Montag der Referentenentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur neuen, verschärften Düngeverordnung bekannt wurde. Deutschland hält die EU-Grenzwerte von Nitrat im Trinkwasser nicht ein. Allerdings gilt das laut Huber nicht flächendeckend, sondern nur dort, wo die Tierbestände nicht zur Fläche passen. Dann muss Futter zugekauft werden, etwa Soja aus Südamerika, und die Ausscheidungen der Tiere überfordern die Aufnahmefähigkeit der Böden, Stickstoff gerät in Form von Nitrat ins Wasser. Die Betriebe, auf die das zutreffe, könnte man Huber zufolge leicht identifizieren und "einbremsen", statt alle Bauern mit sinnlosen Vorschriften zu überziehen. Zudem werde nicht berücksichtigt, dass es auch andere Quellen für Nitrat im Wasser gebe, wie ungenügend gereinigtes Abwasser und den Eintrag aus der Luft.