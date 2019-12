Hattenhofens Altbürgermeister Mathias Ettenberger stirbt nach längerer Krankheit am 24. Januar. Von 1992 bis 2014 war er ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Ettenberger war Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf. Er wird 77 Jahre alt.

Der Schlagersänger Gus Backus stirbt im Alter von 81 Jahren in Germering. Der Amerikaner kam als GI nach Deutschland. Mit Hits wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer", "Brauner Bär und weiße Taube" und "Der Mann im Mond" wurde er in den Sechziger- und Siebzigerjahren bekannt. Backus stand auch als Schauspieler vor der Kamera.

Lieselotte Heinisch, Altbürgermeisterin von Alling, stirbt am 22. Februar. Als sie im Jahr 1972 zur Bürgermeisterin gewählt wurde, war sie die erste und einzige Frau an der Spitze eines Rathauses im Landkreis. Sechs Jahre lang war sie ehrenamtliche Bürgermeisterin und setzte sich für den Erhalt der Selbständigkeit des Dorfes ein.

Michael Leonbacher, prägender Politiker der Freien Wähler im Landkreis, stirbt am 1. Mai mit 57 Jahren. Der Gröbenzeller arbeitet zuletzt als Sprecher von Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, und als stellvertretender Regierungssprecher. Der leidenschaftliche Kommunalpolitiker Leonbacher war Kreisrat, Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat in Gröbenzell.

Der Brucker Lokalhistoriker und Kommunalpolitiker Helmut Zierer erliegt am 21. September einem Krebsleiden. Zierer rückte 1985 in die SPD-Fraktion der Kreisstadt nach. Dieser gehörte er bis 2002 an. Der Bankmitarbeiter fungierte auch als Kreisvorsitzender der Awo sowie als Ortsvorsitzender des VdK. 2017 publizierte er ein Buch über seinen Großvater, der als Soldat im Ersten Weltkrieg gefallen war.

Im 99. Lebensjahr stirbt Paul-Eckard Salzmann am 28. September. Der Naturschutz-Pionier erreichte, dass das Haspelmoor und das Ampermoos unter Naturschutz gestellt wurden. 1970 gründete der Brucker die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz. Fast zwei Jahrzehnte lang amtierte er als deren Vorsitzender.

Im Alter von 80 Jahren stirbt am 6. Dezember Türkenfelds Altbürgermeister Georg Klaß. Er war 36 Jahre lang Gemeinderat und von 1996 bis 2008 Bürgermeister. Klaß gehörte zu den Gründern des Musikvereins und spielte viele Jahre Tenorhorn in der Blaskapelle.

Der Germeringer Hans-Joachim Lutz stirbt am 15. Dezember im Alter von 72 Jahren. Der Arzt war viele Jahre Kreis- und Stadtrat. Auch im Ärzteverband arbeitete er mit. Sein Hauptengagement galt aber dem Sozialdienst Germering, den er von 1990 bis 2014 führte und groß machte. Die letzten Lebensjahre verbrachte er wegen seiner Krankheit in Murnau, wo seine Tochter lebt.