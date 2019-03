5. März 2019, 21:40 Uhr Fürstenfeldbruck Süße Krapfen, saure Botschaft

Heimatgilde beschwert sich im Stadtrat über neue Förderrichtlinien für Kulturvereine, der Fachreferent widerspricht

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Die Brucker Heimatgilde hat bei der Stadtratssitzung vor dem Faschingsendspurt, wie seit Jahren üblich, wieder Krapfen verteilt. Die waren, wie üblich, nicht mit Senf, sondern mitsüßer Marmelade gefüllt. Um den säuerlichen Beigeschmack kümmerte sich gleichwohl Gildemeister Daniel Brando. Er nutzte die Gelegenheit, sich in seinem Grußwort über die aus seiner Sicht bedenkliche Reform der Kulturförderung zu beschweren. Er deutete an, dass dadurch beispielsweise der Fortbestand des von der Heimatgilde ausgerichteten Sommernachtsfests, zu dem Tausende alljährlich auf den Marktplatz strömen, gefährdet sein könnte.

Hintergrund ist die Änderung der seit gut 30 Jahren gültigen städtischen Richtlinien zur Förderung kulturell orientierter Vereine, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Ein Arbeitskreis um Kulturreferent Klaus Wollenberg (FDP) hatte die Regelung überarbeitet. Ziele waren mehr Gerechtigkeit und Übersichtlichkeit. Pauschalen traten an die Stelle der zuvor üblichen Einreichung von Rechnungen, über die nach der Prüfung entschieden werden musste, bevor es eine Auszahlung gab.

Fürstenfeldbrucker Vereine können nun bis zu drei Mal jährlich einen Zuschuss von jeweils 500 Euro für öffentliche Veranstaltung beantragen - in der Regel wird das Geld für Raummieten verwendet. Für die Jugendarbeit wurden ebenfalls einheitliche Sätze eingeführt. Kulturell ausgerichtete Vereine erhalten auf Antrag für Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr eine Kopfpauschale von 50 Euro. Darüber hinaus werden bei Bedarf Projekte wie Theaterinszenierungen mit einer Pauschale von bis zu 1800 Euro gefördert. Beantragt werden müssen die im Folgejahr geplanten Zuschüsse dann stets spätestens zum 15. September.

Brando zufolge geht die neue Regelung zulasten großer Vereine. Die Heimatgilde richte jährlich etwa zehn Veranstaltungen aus. Angesichts der neuen Förderrichtlinie wäre es rational, die Heimatgilde in mehrere Vereine aufzuspalten, was man aber natürlich nicht machen wolle. Wollenberg widersprach dem Vorwurf, die Regelungen seien ungerecht und kündigte mittlerweile an, er werde gemeinsam mit der Kämmerei das Gespräch mit der Heimatgilde suchen. Gleichwohl rechtfertigte Wollenberg auf Nachfrage der SZ die Pauschalen. Die Heimatgilde sei der einzige Verein gewesen, der beim Sommernachtsfest zu stark subventionierten Preisen oder sogar kostenlos die Leistungen des städtischen Bauhofs in Anspruch habe nehmen dürfen und sich dadurch einen vierstelligen Betrag gespart habe. Ermögliche man so etwas allen Brucker Vereinen, dann würde das Schätzungen zufolge einen Mehraufwand für die Stadt in Höhe von bis zu 50 000 Euro bedeuten. "Deshalb haben wir das ganz rausgenommen", so Wollenberg. Mancher Stadtrat sieht ohnehin Klärungsbedarf, ob städtische Mittel für Veranstaltungen eingesetzt werden, bei denen dann Überschüsse erwirtschaftet werden.