Immer wieder halten Autofahrer ihr Fahrzeug auf einem Geh- oder Radweg an. In diesem Fall, der sich Sonntagmittag in Fürstenfeldbruck ereignete, stellte ein Radfahrer einen 66 Jahre alten Fürstenfeldbrucker zur Rede, der soeben sein Auto auf dem Radweg an der Marthabräustraße abgestellt hatte, und forderte ihn auf, den Radweg frei zu räumen. So einfach war die Sache jedoch nicht aus der Welt zu schaffen, denn wie die Polizei mitteilte, schlug der bislang unbekannte Radfahrer dem Autofahrer während des Gesprächs ins Gesicht. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden.