Am Mittwoch, 4. September, wird in Fürstenfeldbruck die Maisacher Straße auf Höhe des Kreisverkehrs Staatsstraße 2054/Hasenheide gesperrt; und zwar von 9.30 bis 15 Uhr. Das teilt die Stadt mit und gibt als Grund Kabelarbeiten an. Vom Kreisverkehr weg sowie hin zum Kreisverkehr würden zwei unterschiedliche Umleitungen für alle motorisierten Verkehrsteilnehmer eingerichtet werden, heißt es in der Mitteilung.