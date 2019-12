Musikalischer Auftakt ins Jubiläumsjahr: Das im Jahr 2000 gegründete Jugendblasorchester des Musikvereins Eichenau (MVE), kurz JuBla, feiert seinen runden Geburtstag mit einer Konzertreihe. Den Anfang der Reihe macht das Weihnachtskonzert am Samstag, 14. Dezember, von 16 Uhr an in der Eichenauer Starzelbachschule. Unter dem Titel "Das junge Weihnachtskonzert" bringt das JuBla Weihnachts-Klassiker zum Erklingen. Begleitet wird es dabei von einem Kinderchor der Starzelbachschule. Den zweiten Teil des Konzertes bestreitet ein übergreifendes Orchester des MVE, unter anderem mit Mitgliedern des Sinfonischen Blasorchesters. Gemeinsam spielen sie eine Kurzfassung des "Nussknackers" und die Melodie aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Das Konzert dauert etwa 90 Minuten, der Eintritt ist frei.