Die Kreisstadt schreibt in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern einen Wettbewerb für das gut fünf Hektar große ehemalige Grimmplattengelände im Brucker Norden aus. Das hat der Stadtrat mehrheitlich entschieden. In dem künftigen Neubauquartier sollen etwa 650 zusätzliche Einwohner unterkommen. Offen ist bislang, wie viele Wohnungen im geförderten Wohnungsbau zu errichten sind - als Voraussetzung für Mieten deutlich unter dem Marktniveau. Die Stadt hat vor einigen Jahren beschlossen, für über den Bestand hinaus neu geschaffenes Baurecht eine Quote von 40 Prozent Sozialwohnungen vorzugeben. Deren Zahl dürfte sich zwischen 48 und 62 bewegen. Weitgehend Konsens im Stadtrat ist es, in dem Bereich zwar zu verdichten, nicht aber über eine Geschossflächenzahl von 0,85 hinauszugehen. Vorgesehen sind in der Ortsrandlage bislang bis zu viergeschossige Häuser.