Die SPD will mehr Geld in die Sport-Jugendförderung investieren. In einem Antrag fordert Walter Schwarz namens seiner Fraktion, den pauschalen Zuschuss von derzeit jährlich 75 000 vom nächsten Jahr an auf 90 000 Euro aufzustocken. Bei der Beratung des Haushaltes 2020 sollen dafür Mittel eingeplant werden. Der Finanzreferent begründet die Forderungen mit der Inflation in den zurückliegenden Jahren, die es auszugleichen gelte. Die Kosten für Sportvereine stiegen mit den Ansprüchen an die Qualität der Maßnahmen zur Betreuung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen und an den laufenden Sportbetrieb.