Für skibegeisterte Kinder veranstaltet der SV Germering am Samstag, 21. Dezember, einen Talenttag zum Eintauchen in den Skirennsport mit dem DSV Nachwuchsprojekt in Westendorf im Brixental/Tirol. Mädchen und Buben von sechs bis zwölf Jahren, die bereits sicher Ski fahren können und noch schneller und besser werden wollen, bekommen Praxis- und Technikstunden vom Cheftrainer der SVG, Peter Dürr, und weiteren Trainern und Skilehrern. Die Kinder müssen fahrtüchtige Ski und einen Helm mitbringen, ein Rückenprotektor wird empfohlen. Für die gemeinsame Anreise mit dem Bus ist die Abfahrt um sieben Uhr beim SV Germering. Kosten zehn Euro pro Fahrgast. Für Selbstanreisende ist der Treffpunkt um neun Uhr an der Talstation in Westendorf. Anmeldung bis zum 18. Dezember unter skisport@sv-germering.de. Die Teilnahme ist kostenlos.