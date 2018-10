26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Fürstenfeldbruck Schwarz entschuldigt sich bei OB Erich Raff

Im Fürstenfeldbrucker Stadtrat wird meist mit harten Bandagen gestritten, versöhnliche Töne oder gar Schuldeingeständnisse sind in den öffentlichen Sitzungen eher die Ausnahme. Anders bei der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag. Da räumte Walter Schwarz (SPD) unumwunden einen Fehler ein und entschuldigte sich in aller Form bei Oberbürgermeister Erich Raff (CSU). Und das, obwohl sich die beiden altgedienten Politiker ansonsten eher spinnefeind sind, wenn es um Themen wie das Sportzentrum im Westen der Stadt oder den Vollzug von Stadtratsbeschlüssen durch den OB geht.

Schwarz räumte ein, dass er Bürgermeister Raff durch ein Versehen etwas Falsches unterstellt hatte: Raff habe beim Thema Sportstätten auf dem Fliegerhorst behauptet, schrieb er vor zwei Wochen in einem offenen Brief, dass die Bundeswehr erst 2026 von dort abziehe. Raff hatte mit einem Leserbrief reagiert, in dem er Schwarz Böswilligkeit vorwarf. Er habe seit Anfang 2017 bereits von 2023 als Abzugstermin gesprochen. Das räumte Schwarz nun ein. Ihm sei da ein Fehler unterlaufen.