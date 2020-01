An der evangelischen Gnadenkirche in Fürstenfeldbruck hat sich eine Gruppe von Jugendlichen gebildet, die mit Begeisterung das Spielen von Trompete, Posaune und Horn lernen.

An der evangelischen Gnadenkirche in Fürstenfeldbruck hat sich eine Gruppe von Jugendlichen gebildet, die mit Begeisterung das Spielen von Trompete, Posaune und Horn lernt. Der Unterricht ist kostenlos. Interessenten aller Altersstufen ab acht Jahren sind willkommen. Bei einer Schnupperstunde am Freitag, 7. Januar, von 17 Uhr an in der Gnadenkirche kann unter Anleitung die Eignung für diese Instrumente, die kostenlos zur Verfügung stehen, getestet werden. Weitere Informationen bei Bertram Willberg unter Telefon 08141/27 724.