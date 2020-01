Schlafcoaching in der Kreisklinik

Die Kreisklinik bietet am Sonntag von 13 bis 16 Uhr einen Entspannungsworkshop mit Schlafcoaching an. Er richtet sich an Menschen, die sich morgens erschöpft fühlen und schlecht schlafen. Entspannungstechniken werden ausprobiert und es geht ums "Schlaf-Tagebuch". Teilnahmegebühr 49 Euro, Informationen bei Beatrix Raab unter Telefon 0171/93 11 740.