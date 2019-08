1. August 2019, 22:07 Uhr Fürstenfeldbruck Scherbenhaufen auf der Bundesstraße

Einen Scherbenhaufen hat am Mittwoch der Fahrer eines Lasters in Fürstenfeldbruck verursacht - er fuhr laut Polizeibericht zu schnell in die Kurve, sodass ein Teil der Leergut-Ladung auf die Straße viel. Der Getränke-Lkw fuhr auf der B471 und verließ sie an der Ausfahrt FFB-Mitte. Der Wagen war auf Probefahrt, er war bei einer Werkstatt zur Reparatur abgegeben worden. Der 39-jährige Mechaniker fuhr so rasant in die Kurve, dass das Leergut verrutschte. Die Seitenwand gab nach, mehrere Kästen fielen auf die Ausfahrtspur. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.