Fürstenfeldbruck SCF-Präsident zeigt Brucks OB an

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

- Jakob Ettner, Präsident des Sportclubs Fürstenfeldbruck (SCF), hat Anzeige gegen Brucks Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) erstattet. Das hat die Staatsanwaltschaft München II am Montag auf Nachfrage der SZ bestätigt. Ob zu dem Vorwurf der Urkundenfälschung ein Anfangsverdacht besteht, der die Aufnahme von Ermittlungen nach sich ziehen würde, wird nach Worten der Oberstaatsanwältin Andrea Mayer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II, geprüft.

Es geht es um handschriftliche Änderungen eines Vertragsentwurfs, der zwischen dem SCF und dem Veranstalter LG Events von Eckart Lutzeier und Andreas Görlitz abgeschlossen worden war. Darin geht es um die Modalitäten rund ums Benefizspiel von 1860 München gegen Ingolstadt am 10. November 2016, das auf dem städtischen Gelände an der Klosterstraße stattfinden sollte. Das SCF-Präsidium hatte am 4. November einen bereits unterschriebenen Vertragsentwurf an LG Events geschickt, den es, um die Unterschriften der LG-Chefs ergänzt, wieder zurückbekam. Freilich waren in dem Dokument, das der SZ vorliegt, Streichungen vorgenommen sowie eine handschriftliche Änderung ("7/11/16") hinzugefügt worden. Ettner interpretiert dies als Urkundenfälschung und hegt den Verdacht, die Änderungen seien im Brucker Rathaus vorgenommen worden. Auf Nachfrage der SZ hat Erich Raff dies Anfang Juni bestritten.

Mit der Anzeige eskaliert der Konflikt zwischen Raff und Ettner. Jüngst hatte Raff den Pflegevertrag fürs SCF-Sportgelände zum Jahresende gekündigt, um auf diese Weise Neuwahlen bei dem Verein durchzusetzen. Ettner weigert sich bislang, die eigentlich überfällige Mitgliederversammlung anzusetzen, weil der Mitgliederstatus von Kritikern derzeit gerichtlich geprüft werde.