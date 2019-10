Die Bürgerinitiative "S 4-Ausbau jetzt" will für die Erweiterung der S-Bahnlinie auf vier Gleise Druck auf die Staatsregierung machen und veranstaltet dazu einen "S 4-Tag". Besonders die jüngste Entscheidung der Regierung für einen dreigleisigen Ausbau bildet den Anlass für den Protest. Die Sprecher der Bürgerinitiative wollen von neun Uhr an die S-Bahnlinie entlang fahren und an jeder Station einen Halt einlegen, gegen 15 Uhr endet die Protestaktion an der Haltestelle Aubing. An den Bahnhöfen der Linie finden parallel dazu auch noch eigenständige Protestaktionen von örtlichen Aktivisten statt.

Die wichtigste Station des Landkreises ist der Bahnhof Buchenau, wo mit einer Stunde der längste Aufenthalt der Tour geplant ist. Dort erwartet Mirko Pötzsch von "S 4-Ausbau jetzt" seinen Parteifreund Michael Schrodi (SPD) aus dem Bundestag. Gerichtet ist die Aktion an die Staatsregierung und den zuständigen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Hans Reichhart (CSU). Die Teilnehmer sollen sich mit eigens verteilten Karikaturpostkarten an Reichhart wenden und ihm ihre Meinung zum Thema S4-Ausbau mitteilen.