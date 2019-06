7. Juni 2019, 22:23 Uhr Fürstenfeldbruck Plädoyer für zweite Wache

Feuerwehrreferent zweifelt an Kooperation mit Emmering

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Die Kreisstadt braucht eine eigene zweite Feuerwache. Schon deshalb, weil die Emmeringer Feuerwehr das künftige Wohnquartier auf dem Fliegerhorst nicht schnell genug erreiche. Das sagt Feuerwehrreferent Andreas Lohde (CSU) mit Blick auf die Entscheidungen im Planungsausschuss.

Eine Mehrheit war dort am Mittwoch der Empfehlung von Andreas Rothenberger (BBV) gefolgt und hatte die Planung für die zweite Feuerwache neben dem Würstle Gartenland vorerst ausgesetzt. Zunächst soll mit der Gemeinde Emmering und der dortigen Feuerwehr darüber gesprochen werden, ob und zu welchen Konditionen die Nachbargemeinde Einsätze im Osten Brucks langfristig übernehmen könnte. Emmerings Kommandant Robert Klement und Bürgermeister Michael Schanderl (Freie Wähler) hatten sich am Donnerstag grundsätzlich aufgeschlossen gezeigt für weitere Gespräche.

Solche Verhandlungen freilich würden lediglich erneut zu Verzögerungen bei einem weiteren großen Brucker Projekt führen, schimpft Lohde, der an der Sitzung am Mittwoch nicht hatte teilnehmen können. Das einschlägige Feuerwehrgutachten habe eindeutig den Bedarf für eine zweite Feuerwache ergeben. Deshalb habe ihn die Mehrheitsentscheidung des Fachausschusses "gelinde gesagt einigermaßen verwundert".

Der gravierende Denkfehler sei, dass es nicht damit getan sei, der Emmeringer Feuerwehr eine Drehleiter hinzustellen. Der mit der Bezirksregierung vereinbarte Neubau solle für den gesamten Bereich östlich der Brucker Hauptstraße zuständig sein. Das könne Emmering nicht leisten. Lohde schätzt, dass etwa ein Drittel der 370 Brucker Einsätze 2018 auf jenen Bereich entfielen. "Wir sollten das nicht schon wieder vertagen". Lohde will das Sechs-Millionen-Euro-Projekt Ende Juni in den Stadtrat bringen. Die Zeit dränge auch, weil die Baugenehmigungen im Osten, jenseits der von der Landsberger Straße aus in zehn Minuten erreichbaren Siedlungen, nur unter Vorbehalt und mit Blick auf die geplante Wache erteilt worden seien.