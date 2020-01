Am Engelsberg liegen noch Reste des Feuerwerks herum. In Olching ist der Müll weniger geworden.

In der Silvesternacht geht es in Bruck oft dreckig zu. Die Olchinger bleiben sauberer

Vier Tage ist sie schon her, die Silvesterparty in Fürstenfeldbruck, und immer noch kämpft der Bauhof gegen den Müll in der Stadt an. Dabei seien es nicht die Feuerwerksreste, die dem technischen Bauleiter Peter Langenegger und seinen Mitarbeitern zu schaffen machen, sondern viel eher die Glasscherben. Die seien eine Gefahr nicht nur für Auto- und Radfahrer, sondern vor allem auch für Kinder. Jeder lasse alles überall liegen, "wir können aber nicht überall gleichzeitig wegräumen". Dabei gehe es nicht mehr nur um zertrümmerte Glasflaschen, sondern auch um Plastik und Einkaufszettel, auf denen sogar noch abzulesen sei, wo die Feuerwerksraketen gekauft wurden.

Von Ausnahmezustand möchte Langenegger trotzdem nicht sprechen, da die Innenstadt größtenteils geräumt sei und "mittlerweile schon Normalzustand eingekehrt ist." Neun Mann, zwei Kehrmaschinen und knapp sechs Stunden hat es dafür gebraucht "und erst jetzt können wir uns Stück für Stück um die äußeren Gebiete kümmern." Besonders schlimm sei es dieses Jahr am und rund um den Marktplatz gewesen, der aufgrund seiner zentralen Lage zu Silvester vermutlich besonders beliebt bei den Bewohnern ist.

Von diesen würde sich Langenegger vor allem "Rücksicht und Zusammenarbeit" wünschen, "der einzelne Bürger könnte ja selbst auch um acht Uhr aufstehen und vor der eigenen Haustür ein bisschen aufräumen."

Tatsächlich beschäftigt der Silvestermüll nicht nur die Bauleitung, sondern auch Peter Nierlich, der in Fürstenfeldbruck zu Hause ist. Er selbst habe Silvester auf dem Engelsberg oberhalb des Klosters Fürstenfeld verbracht, wo er nicht nur ein "beeindruckendes Feuerwerk" beobachten konnte, sondern auch eine "Gruppe von etwa 30 angetrunkener Personen", die ihren "kompletten Feuerwerksabfall einfach dort liegen gelassen haben." Verbieten solle man Feuerwerke deswegen nicht, sagt Nierlich, aber es könne doch auch nicht zu viel verlangt sein, "dass jeder, der Dreck macht, diesen wieder auch wegräumt".

Anders als in Fürstenfeldbruck soll es dieses Jahr in Olching gewesen sein, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Dort habe der Stadtbauhof "nur" 500 Kilogramm Müll von der Silvesternacht aufgelesen. "Das ist eher wenig im Vergleich zu den Vorjahren. Da waren es eher 500 bis 1000 Kilo Silvestermüll", erklärt Julia Henderichs, die Pressesprecherin der Stadt Olching. Besonders erfreut darüber ist SPD-Stadtrat Alfred Münch.

Er hatte sich im vergangenen Jahr für die "Lasershow in der Silvesternacht" stark gemacht, die gänzlich auf Raketen und Böller verzichten sollte. Und das mit Erfolg. Die Lasershow in Olching wurde zum Jahreswechsel wirklich abgehalten und "eine flächige Verunreinigung der Stadt war nicht mehr erkennbar", sagt Münch. Sein Fazit: Olching sei auf einem sehr guten Weg und wirke sehr umweltbewusst.