6. August 2019, 22:10 Uhr Fürstenfeldbruck Neues aus der "Wundertüte"

Landratsamt bietet kostenlose Informationen zur Mobilität an

Von Ingrid Hügenell, Fürstenfeldbruck

Das Landratsamt hat einen Tipp für alle, die im Landkreis klimafreundlich Urlaub machen wollen. Sie können sich das Mobilitäts-Infopaket holen und mit MVV-Bussen oder Ruf-Taxis zum Baden, ins Museum oder zu anderen Zielen fahren. Das kostenlose Infopaket kann jeder in den Rathäusern oder im Bürgerservice-Zentrum des Landratsamtes in der Münchner Straße 32 in Fürstenfeldbruck von Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, und Freitag, 8 bis 16 Uhr, abholen. In der "mobilen Wundertüte" finden sich Informationen zu den derzeit 47 Regionalbus- und sieben Ruf-Taxi-Linien, zu den S-Bahn-Linien und Regionalzügen im MVV und zum Verkehrslinienplan des Landkreises.

Enthalten sind ausgewählte Faltblätter zu Tarif- und Fahrkartenangebot, ein Kindernetzplan sowie Angebote zu Carsharing und Informationen barrierefreien Zugängen mit Liften, Rollsteigen und Rampen im MVV-Gesamtnetz. Es soll neugierig machen auf das umfassende Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und einen Anreiz schaffen, den ÖPNV (mehr) in die Lebensgewohnheiten zu integrieren. Das Infopaket wird laut Landratsamt einmal im Jahr neu aufgelegt, insbesondere für Neubürger und -kunden.

Der MVV unterstützt den Landkreis Fürstenfeldbruck bei der Verbesserung des Info-Paketes. Wer möchte, kann unter lra-ffb.de an einer Online-Umfrage zum Mobilitäts-Infopaket teilnehmen. In etwa fünf Minuten kann die "mobile Wundertüte" bewertet werden, und es gibt die Möglichkeit, weitere Inhalte und Informationswege anzuregen. Alle Angaben werden anonym gespeichert und ausgewertet.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck nimmt im Rahmen eines EU-Forschungsvorhabens namens "SaMBA" zur nachhaltigen Mobilität im Alpenraum an der Umfrage teil. Ziel ist es herauszufinden, wie Menschen dazu bewegt werden können, auf den ÖPNV umzusteigen und welche Rolle Informationen zu den Angeboten dabei spielen.