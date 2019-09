Die Geburtenrate ist in den vergangenen Jahren auch im Landkreis Fürstenfeldbruck angestiegen und liegt bei mehr als 2000 Neugeborenen pro Jahr. Ein Kind zu bekommen, ist, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervorgeht, für jede Familie der Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Die ersten Wochen, die unter Müttern gerne auch "Kuschel- oder Kennenlernzeit" genannt werden, rauschen, im besten Falle befreit von größeren Sorgen, an den frisch gebackenen Eltern vorbei. Gleichzeitig gibt es in dieser "neuen Welt" viele Herausforderungen für das Baby und die Eltern. Nicht wenige finden sich mit den ersten Fragen, manchmal auch Ängsten und Sorgen konfrontiert. Mache ich alles richtig? Entwickelt sich mein Kind gut? Warum schreit mein Kind so viel oder schläft so wenig? Wie wirkt sich die Familienerweiterung auf die Paar- bzw. Familiendynamik aus? Wer hilft mir bei Sorgen, die mich und meine Familie betreffen? Mütter fühlen sich oft überlastet, da sie nach den ersten Wochen den Alltag häufig alleine bestreiten müssen. Alleinerziehende sind von vornherein vor diese Situation gestellt.

In manchen Familien ist die Geburt und die Zeit danach mit besonderen Anforderungen verbunden, wenn es sich zum Beispiel um eine Früh- oder Mehrlingsgeburt handelt, wenn ältere Geschwisterkinder zu betreuen sind oder sich ein Elternteil aufgrund von körperlichen oder seelischen Erkrankungen nicht mit voll um die Familie kümmern kann. Gerade die frühe Kindheit ist für die weitere Entwicklung besonders prägend. Deshalb ist es so wichtig, den Kleinsten in dieser wichtigen Phase einen guten Start zu ermöglichen.

An dieser Stelle setzt Ko-Ki Netzwerkfrühe Kindheit an. Ko-Ki ist eine Informations- und Beratungsstelle für Familien mit Kindern von null bis drei Jahren. Die Fach-stelle informiert über landkreisweite Angebote für Eltern mit Kleinstkindern, berät bei Fragen und Unsicherheiten rund um die frühe Kindheit und vermittelt Familien in belastenden Lebenssituationen praktische Hilfen, wie etwa eine Kinderkrankenschwester oder ein Haushaltsorganisationstrai-ning. Das Ko-Ki-Team, bestehend aus vier Sozialpädagoginnen, die selbst alle Mütter sind, bietet den Familien kurzfristige Beratungstermine, meist in Form von Hausbesuchen an. Gemeinsam werden die Themen und Bedarfe der Familie besprochen und mögliche Lösungswege erarbeitet. Alle Angebote sind kostenfrei, niederschwellig und leicht zugänglich, das heißt ohne größere Antrags- und Genehmigungsverfahren zu erhalten.

Zu erreichen ist die Ko-Ki-Fachstelle frühe Kindheit im Landratsamt Fürstenfeldbruck unter den Telefonnummern 08141/519-256 oder 08141/ 519-692 und per Email an koki@lra-ffb.de. Weitere Informationen auch auf der Homepage des Landratsamts www.lra-ffb.de im Bereich Gesundheit, Soziales & Asyl unter Kinder, Jugendliche & Familien bei "Rund um die Geburt".